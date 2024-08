- Fase final da batalha eleitoral na Turíngia

À medida que a eleição estadual se aproxima no próximo domingo, os representantes dos partidos em Turíngia continuam suas atividades de busca de votos. Os principais acontecimentos incluem visitas do Partido da Esquerda e do candidato principal Bodo Ramelow a Greiz e Gera, onde seus colegas Gregor Gysi e Jan van Aken o apoiarão.

O evento de encerramento da AFD, com a presença de seu candidato principal e líder de extrema direita Björn Höcke, ao lado da presidente federal Alice Weidel em Erfurt, é esperado para gerar contraprotestos. A polícia prevê a presença de vários milhares de pessoas de ambos os lados.

Söder, Klingbeil e Baerbock também contam com isso

Na sexta-feira, políticos proeminentes chegaram a Turíngia para fortalecer os candidatos principais de seus partidos. O ministro-presidente da Baviera e líder da CSU, Markus Söder, promoveu o candidato da CDU, Mario Voigt, em Suhl. O líder federal da SPD, Lars Klingbeil, que fez campanha com o ministro do interior e candidato principal da SPD, Georg Maier, em Suhl, pediu aos eleitores que ignorem os populistas.

A política verde alemã e ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, que acompanhou a candidata principal dos Verdes, Madeleine Henfling, em Erfurt, expressou preocupação com a possibilidade de perder as maiorias democráticas nos parlamentos estaduais. Turíngia tem sido governada por uma coalizão minoritária vermelha-vermelha-verde desde 2019.

Construir um governo majoritário pode ser uma tarefa árdua

As pesquisas indicam que formar um governo majoritário após as eleições de domingo será difícil. Uma pesquisa da Forsa, encomendada pela RTL/ntv, coloca a AfD no topo com 30%, a CDU com 22%, o BSW com 17%, o Partido da Esquerda com 14%, a SPD com 7% e os Verdes com 4%, com o FDP não conseguindo obter votos suficientes para entrar no parlamento estadual.

O Politbarometer da ZDF, publicado na sexta-feira cedo, confirma esses resultados, sugerindo que não haverá governo majoritário para Turíngia sem a AfD ou o BSW. De acordo com essa pesquisa, a AfD teria 29%, a CDU 23% e o BSW 18%, com o Partido da Esquerda em 13%. A SPD está precariamente próxima do limite de 5%, enquanto os Verdes e o FDP ainda não conseguem garantir uma vaga no parlamento.

Além disso, nenhum dos partidos credíveis deseja colaborar com a AfD, que a autoridade estadual de proteção da constituição de Turíngia considera um grupo extremista. A CDU também é proibida de formar uma aliança com o Partido da Esquerda devido à sua resolução de incompatibilidade.

Um total de 1,66 milhão de turíngios são convocados a votar para um novo parlamento estadual no domingo.

