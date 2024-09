Tabela de Conteúdos

A espera finalmente acabou! Às 2:20 da manhã, horário da Alemanha/RTL, na sexta-feira, a temporada da NFL começa. Os Kansas City Chiefs, com estrelas como Patrick Mahomes e Travis Kelce, enfrentam os Baltimore Ravens no jogo inaugural e tentam fazer história ao se tornarem a primeira equipe a vencer três Super Bowls consecutivos.

Quando a ação da NFL começa?

Fãs de futebol, alegrem-se! Os meses emocionantes começam nas primeiras horas da sexta-feira. A RTL transmite ao vivo a partir das 1:50 da manhã, horário da Alemanha, e o chute inicial é às 2:20 da manhã. O local do jogo é o Arrowhead Stadium, em Kansas City.

Em que canal posso assistir aos jogos na TV?

A RTL oferece cerca de 80 transmissões ao vivo por temporada nos canais gratuitos RTL e Nitro, além do serviço pago pela internet RTL+. Você pode assistir a até três jogos ao vivo por semana na TV gratuita, enquanto um jogo exclusivo é transmitido no RTL+. Para ter acesso a todos os jogos, considere o serviço de streaming pago "NFL Game Pass" no DAZN.

Quem é o favorito?

Os Kansas City Chiefs conquistaram vitórias consecutivas no Super Bowl em 2023 e 2024. Desde 2004-2005, nenhuma equipe conseguiu realizar essa proeza. No entanto, os Chiefs buscam fazer história com uma lineup talentosa semelhante à da temporada passada. Outros contendores pelo título incluem os San Francisco 49ers, Detroit Lions, Baltimore e Philadelphia Eagles, que perderam o Super Bowl ao serem derrotados pelos Chiefs em 2023.

Quantos alemães conseguiram uma vaga na NFL?

Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions), Brandon Coleman (Washington Commanders) e Jakob Johnson (New York Giants) conseguiram uma vaga nos elencos de 53 jogadores de suas respectivas equipes. Existem perspectivas para mais prospectos alemães, já que Equanimeous St. Brown (New Orleans Saints), Marcel Dabo (Indianapolis Colts) e Kilian Zierer (Houston Texans) assinaram contratos com as equipes de treinamento de seus clubes.

Quais são os jogadores excitantes para se esperar desta vez?

St. Brown teve uma terceira temporada impressionante com os Detroit Lions e agora é conhecido como um dos melhores receptores da liga. Sua série de documentários do Netflix, "Receiver", com Deebo Samuel (San Francisco 49ers), Davante Adams (Las Vegas Raiders) e Justin Jefferson (Minnesota Vikings), ganhou grande atenção. Quanto aos New York Jets de Aaron Rodgers, a temporada reserva sua cota de mistério enquanto ele se recupera da lesão sofrida no primeiro jogo do ano passado.

A NFL vai nos agraciar novamente na Alemanha?

Sim, vai! No dia 10 de novembro, os Carolina Panthers visitam os New York Giants em Munique. Jakob Johnson, o primeiro prospecto alemão a jogar um jogo da NFL na Alemanha, declarou à agência de notícias DPA que gostaria de liderar esse momento histórico, mas primeiro precisa se familiarizar com a organização e definir seu papel na equipe nas próximas semanas. Vale destacar que o jogo já esgotou os ingressos, mas é possível encontrar ingressos à venda no mercado secundário.

Quando começam os playoffs?

Os playoffs começam com os Wild Card Games no dia 12 de janeiro.

Onde será realizado o Super Bowl desta vez?

O Super Bowl LIX será realizado no dia 9 de fevereiro de 2025, em Nova Orleans, sendo a 11ª vez que a cidade da Louisiana sediará o evento. O Superdome, atual lar dos New Orleans Saints, será o local do oitavo Super Bowl consecutivo. A última vez que os Saints foram anfitriões foi na vitória dos Ravens sobre os 49ers em fevereiro de 2013.

E tem a Taylor Swift também...

A sensação pop Taylor Swift e o jogador dos Chiefs Travis Kelce ainda estão juntos. Swift assistiu a vários jogos dos Chiefs na temporada passada, inclusive voando de Tóquio para o Super Bowl em Las Vegas. Kelce, por sua vez, se juntou a Swift no palco em Londres. A mídia dos EUA descobriu uma sobreposição entre a agenda dos Chiefs e as datas do turnê Eras da Swift, com apenas três jogos dos Chiefs potencialmente em conflito para os fãs da Swift. Portanto, os fãs da Swift podem ter uma ótima oportunidade de capturar novas fotos do estádio durante o jogo de abertura dos Chiefs contra os Ravens.

Nota de transparência: Stern faz parte da RTL Alemanha.

