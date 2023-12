Destaques da história

Fanny Sunesson: A caddy de golfe feminina que conquistou Augusta

A lendária caddy do golfe fala à CNN Living Golf

A sueca fez história como a primeira caddy feminina a ganhar um Major

Sunesson trabalhou com Nick Faldo durante a década de 1990

Mas recordar apenas a sueca Fanny Sunesson como a primeira é ignorar o facto de ela ter sido também, durante algum tempo, a melhor.

Ao lado de Nick Faldo durante toda a década de 1990, Sunesson conduziu o lendário golfista inglês a quatro títulos importantes.

A caddy continuou a trabalhar com outras estrelas europeias, incluindo Sergio Garcia e o compatriota Henrik Stenson - guiando o sueco ao Campeonato Mundial de Match Play de 2007 e ao Campeonato de Jogadores de 2009 - antes de se reformar em 2012.

Ela inspirou toda uma nova geração de mulheres a carregar o saco, desde as antigas profissionais Meaghan Francella e Michelle Simpson, até Brittany Henderson - irmã da vencedora do PGA de 2016, Brooke.

No fundo do poço

Depois de mais de duas décadas no topo, é difícil acreditar que uma Sunesson adolescente tenha inicialmente pensado em ser caddie durante alguns meses, pensando nisso "como uma oportunidade para ver o mundo".

Tudo mudou no final de 1989 quando Faldo, um dos melhores jogadores do mundo, decidiu que queria alguém ao seu lado tão determinado como ele.

Sunesson, que tinha trabalhado com o espanhol Jose Rivero e o inglês Howard Clark no European Tour, agarrou a oportunidade.

Apenas alguns meses após o início da sua nova função, a rapariga nascida em Gotemburgo ia ao Augusta National para o Masters de 1990.

"Era como um conto de fadas, um sonho para os golfistas", disse Sunesson à CNN Living Golf numa rara entrevista. "A arquitetura e a aura do campo - era fantástico estar lá, e ser caddy do campeão em título também não era mau."

Faldo ganhou um playoff contra Raymond Floyd para o seu segundo título de Masters, fazendo de Sunesson a primeira caddy feminina na história do jogo a ganhar um Major.

Apenas três meses mais tarde, a dupla juntou o título do Open Championship na casa do golfe, St Andrews.

E Sunesson engasga-se ao recordar a caminhada até ao 18º buraco com Faldo ao seu lado.

"Quando demos a nossa tacada no tee shot do 18º, sabíamos que íamos ganhar", diz Sunesson. Estou muito grata pelo que o Nick fez ao sair do tee: virou-se para mim e disse "saboreia este momento!".

"Uma das melhores rondas que já vi

Sunesson cresceu na cidade portuária de Karlshamn, no Báltico, e era uma golfista amadora entusiasta que sonhava em jogar profissionalmente. Essas ambições podem não se ter concretizado, mas a sua parceria vencedora com Faldo mais do que compensou a desilusão.

Dois anos mais tarde, veio outra vitória no Open, mas o momento mais emblemático de todos ainda estava para chegar, no Masters de 1996 - um torneio que ficou para sempre consagrado no folclore do golfe.

Tudo se resumiu a Faldo contra o australiano Greg Norman no último dia. E, quando começaram a jogar no domingo, Norman tinha uma vantagem aparentemente intransponível de seis pancadas.

Sunesson nunca perdeu a esperança.

"Em termos de história, tínhamos vencido o Greg quase sempre, exceto uma vez", diz ela, recordando a espetacular reviravolta de 11 pancadas.

O jogo de Norman caiu a pique - o australiano caiu para um 78 de seis acima do par - enquanto o sempre fiável Faldo fez uma ronda quase perfeita de 67, fazendo birdie no último buraco para conquistar o seu sexto e último grande título por cinco pancadas.

"Estava muito concentrado no que estávamos a fazer. Não podia perder o que estava a acontecer com o Greg, claro, mas depois ainda temos de o fazer. É um longo caminho de regresso.

"E acertar 67 nesse dia? Acho que o Nick merece mais crédito por essa ronda. Disseram que o Greg perdeu o torneio, mas acho que isso é um pouco injusto. Foi uma das melhores rondas, se não a melhor que já vi."

'Um grande caddy, uma grande rapariga'

Preferindo ignorar o género, Faldo atribui a Sunesson o período de maior sucesso da sua carreira.

"Não percebi a importância de ter Fanny Sunesson - uma senhora no meu saco de golfe", disse Faldo à CNN Living Golf. "Pensava que ela era uma excelente caddy, uma excelente rapariga, um bom entretenimento.

"O mais importante é ser capaz de comunicar. Ela era muito profissional, fazia os seus livros de jardas, que demoram oito horas a fazer, por isso recebíamos todas as informações. Tínhamos uma óptima relação".

Ganhando um salário mais uma percentagem significativa do dinheiro dos prémios - alegadamente entre 5-10% - o trabalho de caddying rendeu a Sunesson mais de £1M ($1,35M).

Mas é a sua relação única com Faldo que ela mais aprecia - uma relação que perdura até aos dias de hoje.

"Acho que éramos uma equipa fantástica", diz ela. "Trabalhávamos tão bem juntos; era quase como se fôssemos uma só pessoa a pensar."

Essa ligação inextricável foi talvez melhor resumida pelo facto de Faldo e Sunesson se terem casado a 28 de julho de 2001 - mas não um com o outro.

A muitos quilómetros de distância, com parceiros de casamento separados, Faldo abordou a coincidência na altura dizendo: "Estamos a pensar fazer uma ligação pela Internet para nos divertirmos".

Para Sunesson, atualmente a única mulher no Caddy Hall of Fame, muitos mais como ela poderão um dia percorrer os fairways, mas uma coisa nunca mudará.

"Sabe, ainda hoje somos amigos", diz ela. "Ele é como um irmão para mim."

