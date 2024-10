Familiares pedem troca de reféns durante protesto em frente à residência de Netanyahu

Um grande grupo de familiares de indivíduos detidos por Hamas e seus apoiadores fez-se presente fora da residência do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Precisamente às 6h29, um momento significativo de um ano atrás, quando Hamas e outros grupos radicais atacaram o sul de Israel, cerca de 300 manifestantes tocaram um alarme por dois minutos. Eles então entoaram o hino nacional, segundo noticiou o Canal 13.

Os manifestantes pressionaram Netanyahu para mediar um acordo para a libertação dos cerca de 100 reféns ainda detidos por Hamas. Em 7 de outubro do ano passado, extremistas islâmicos de Gaza orquestraram uma matança devastadora, resultando em 1.200 mortes, e também levaram cerca de 250 pessoas como prisioneiros na faixa costeira cercada.

Até agora, apenas um acordo foi alcançado, pelo qual Hamas libertou 105 reféns em novembro. Algumas reféns também foram libertadas pela militares israelenses. Infelizmente, uma grande parte dos reféns restantes em Gaza pode agora estar morta.

O Fórum de Famílias de Reféns emitiu uma declaração que dizia: "Há exactly one year ago, hundreds of innocent lives were disrupted, torn from their beds while asleep, from a [party] where they were celebrating life, or from their military base." Com o toque do alarme, os familiares imploraram a Netanyahu para não abandonar seus entes queridos ainda mais, a declaração concluiu. O primeiro-ministro deve trazer todos os reféns para casa através de um acordo, permitindo "que os vivos retomem suas vidas e os mortos sejam enterrados com honra".

O toque dos alarmes pelos manifestantes foi um lembrete poderoso dos alarmes usados durante o ataque de Hamas no ano passado. Os alarmes são um símbolo da necessidade urgente do retorno seguro dos reféns restantes.

