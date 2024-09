- "Famed Stroll of Recognition" homenageado por Tim Burton

Entusiásticas Aplausos na "Calçada da Fama" para Tim Burton: O cineasta responsável por clássicos como "Beetlejuice", "Edward Mãos de Tesoura", "Alice no País das Maravilhas" e "Batman" foi agraciado com uma estrela na famosa Rua Hollywood. Com muitos espectadores, fotógrafos e convidados ilustres presentes, o cineasta de 66 anos revelou a 2788ª estrela na renomada "Calçada da Fama".

"Esta é uma homenagem extraordinária", declarou Burton, visivelmente emocionado. Quando criança, ele costumava pegar um ônibus de Burbank, sua cidade natal, até a Rua Hollywood. Ele acreditava que as plaquinhas com nomes famosos eram seus túmulos. Ele também lembrou de fazer compras nas lojas de livros e fantasias nas redondezas, o diretor compartilhou durante a cerimônia.

Burton foi acompanhado por sua parceira, a atriz italiana Monica Bellucci, ao evento. Veteranos de Hollywood como Michael Keaton (72) e Winona Ryder (52) foram calorosamente abraçados. Eles haviam caminhado juntos pelo tapete vermelho durante a abertura do Festival de Cinema de Veneza na semana passada. Eles se reunirão para "Beetlejuice Beetlejuice", a sequência da comédia de terror cult "Beetlejuice" de 1988.

Elogios de Michael Keaton

Keaton, que interpreta um poltergeist no filme, já colaborou com Burton em cinco projetos, incluindo "Batman" e "Batman Returns". Como orador convidado, Keaton enalteceu sua amizade de longa data e parcerias com Burton. O diretor tem ideias peculiares que Keaton inicialmente não entendia, o ator brincou. No entanto, a verdadeira arte emerge no final, ele declarou. Keaton agradeceu a Burton por lhe dar o papel de Batman, apesar da oposição de Hollywood, e por dar o papel a um comediante.

Elogios de Winona Ryder

"Burton é meu herói", declarou Ryder. Conceder esta estrela a ele é como conceder uma medalha ao Monte Everest, declarou a atriz. A amizade de Burton é um presente precioso, ela declarou. Quando ela o conheceu pela primeira vez no set de "Beetlejuice", ela era uma 'criança estranha', mas ele lhe deu confiança e a incentivou a ser verdadeira a si mesma e ser diferente. Burton entende pessoas incompreendidas e excêntricas e as celebra em seus filmes.

Burton começou sua carreira como animador nos Estúdios Disney e tem uma queda por personagens de quadrinhos e contos de fadas. Seus filmes são tipicamente estranhos e assustadores, com tons de humor e macabro.

