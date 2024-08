Falta de humor nas performances de Oliver Pocher.

Oliver Pocher consistentemente utiliza sua ex-esposa como isca para piadas baratas. Sua comédia está ficando excessivamente extrema? Em vez de reconhecer que ambas partes são parte de um relacionamento fracassado, ele optou novamente por ultrapassar os limites. A mãe de seus filhos está sendo submetida a comentários odiosos online.

Vamos ser honestos, eu poderia simplesmente ignorar essa fofoca de celebridades e me concentrar em outros assuntos. Olá, caro leitor. Esta semana nas notícias de celebridades, tenho uma queixa a fazer sobre comédia. Apesar de acreditar que o riso diminuiu recentemente, também acho que os comediantes deste país enfrentam muitos desafios.

Comediantes frequentemente se queixam da existência de uma "certa censura" e reclamam de não poderem expressar-se livremente sem medo de serem "cancelados" pela "bolha acordada". A incorreção política não é mais tolerada. Até mesmo piadas direcionadas a pessoas com deficiências ou mulheres com mais massa corporal são consideradas "extremamente desafiadoras". Você é instantaneamente rotulado como de direita, racista ou até ambos.

Muitos comediantes têm abrandado seus atos e estão lutando em uma sociedade cujas discussões morais eles acham condescendentes e detestáveis. Em minha opinião, você ainda pode dizer qualquer coisa, só precisa lidar com as consequências.

Pocher, Sátira e Fazer Brincadeiras com Outros

A sátira nunca deve ser cruel. Um homem que parece não se importar com a opinião pública é Oliver Pocher. Essa foi minha primeira impressão. Mas, com o tempo, comecei a duvidar disso. Apesar do que seus fãs podem alegar, acho que Pocher, gostando ou não de seu trabalho, não é verdadeiramente desprovido de pensamentos ou cuidados com a crítica. Como outros artistas, ele apenas finge ser. É uma reação completamente normal e humana. E, com o tempo, uma pessoa se torna desensibilizada. O propósito da mídia não é ser gentil.

Pocher é constantemente criticado. Alguns adoram ele, outros odeiam. Confesso que o acho intrigante. O grande Harald Schmidt certa vez o chamou de "um tipo miserável". Alguém que construiu sua fama ridicularizando os outros.

Agora, seus principais alvos são sua ex-mulher. Antes que os fãs de Pocher me acusem de tomar partido de Amira Aly sem conhecê-la: entendo a crítica. Se você colocar-se no lugar dela - e eu tento fazer isso - verá que ele é um famoso comediante que se apaixonou por uma mulher desconhecida, dando-lhe uma vida privilegiada ao seu lado.

Coração partido e humor plano

Uma mulher que carregou seu nome, uma que, segundo a crítica, ganhou notoriedade através dele. Uma mulher que também se tornou mãe de seus dois filhos. E que acabou decidindo deixá-lo. Isso deve ser devastador se ainda houver sentimentos.

Não é segredo que artistas frequentemente criam suas melhores obras a partir das experiências mais dolorosas e dramáticas de suas vidas. Quantas músicas de sucesso são atribuíveis apenas ao coração partido? É completamente válido processar seu próprio relacionamento fracassado em uma apresentação no palco. Mas, pelo amor de tudo o que é bom, não assim!

"Love Casper", o nome do programa atual de Pocher, deve-se admitir, gira em torno de sua ex-mulher. A ideia de que a privacidade de Amira Aly não existe no mundo de Pocher parece não existir. Uma boa piada para ele parece ser quando apenas uma pessoa entre dezenas de milhares acha engraçada. Isso é suficiente para ele continuar. Mesmo que essa comédia não alcance mais pessoas do que antes.

Fazer piadas igualmente, responder em espécie: Isso seria um excelente programa de comédia. Em vez disso, ele se vê como a vítima. Enquanto deixa um rastro de destruição em seus relacionamentos passados com outras mulheres famosas como Sabine Lisicki.

Ridicularizando a ex

E apelar a ele que Amira Aly já esteve ao seu lado não é mais suficiente. Seus filhos crescerão algum dia e lerão sobre sua "mãe promíscua" em tudo que ele disse sobre ela.

Atualmente, ele está parodiando-a com base em um breve vídeo que ela postou, agradecendo aos fãs por suas mensagens e explicando sua escolha de calças. "Porque - é novo e precisa ser quebrado. Definitivamente não é uma calça alta", ela diz.

No parody de Pocher, a diálogo é assim: "Tenho minhas calças desabotoadas aqui porque acabei de fazer sexo e engordei. Vou buscar as crianças agora, eu as tive a semana toda, eu geralmente as tenho, e então dirijo para casa tarde da noite."

Esses ataques contra a mulher que ele um dia amou não são nada além de patéticos. Quanta piada engraçada ele poderia ter escrito após esse relacionamento fracassado! Quanto poderíamos todos ter rido com ele e dele, se ele tivesse tido a coragem de não apenas culpar os outros. Afinal, ambas as partes estão envolvidas em um término. A grandeza verdadeira é proteger a mãe de seus filhos - não importa quão machucado e triste ele possa estar - da turba da internet. Em vez disso, ele a entrega aos lobos com as mesmas insinuações grosseiras repetidamente. A comédia de Pocher certamente encontrou seu lugar, e é no fundo do poço.

Diante dessas circunstâncias, é crucial que os casais de celebridades respeitem os limites um do outro, especialmente quando crianças estão envolvidas. Apesar das controvérsias em torno dos casais de celebridades, o humor nunca deve ser usado como uma arma para degradar ou humilhar um ex-cônjuge.

À medida que mergulhamos mais fundo no mundo dos casais de celebridades, é desanimador ver certas pessoas, como Oliver Pocher, continuarem a explorar seus ex para gargalhadas baratas. É hora de os comediantes aprenderem que o humor não deve vir à custa da dignidade de outra pessoa.

