Gestão de fronteiras aprimorada ou regulamentações fronteiriças mais fortes - Faeser está em discussões com as nações e a União sobre o aumento das negações.

Os delegados da coalizão do semáforo, a União e os estados federais se reuniram no Ministério Federal do Interior para discutir a gestão e o controle aprimorados da migração. A União exigiu que as expulsões rigorosas nas fronteiras fossem incluídas nessas discussões. Ao chegar ao ministério, Thorsten Frei, gerente parlamentar da União, relatou que a ministra do Interior, Nancy Faeser (SPD), havia esclarecido anteriormente por telefone o que era essencial para iniciar tal diálogo. No entanto, Frei também mencionou que havia comentários da coalizão que provocaram incerteza, ele continuou.

De acordo com Frei, "os pré-requisitos que havíamos acordado coletivamente não estão no lugar." No entanto, dada a necessidade de enfrentar efetivamente os desafios relacionados à migração, a União também estava determinada a oferecer soluções.

O deputado da bancada do SPD, Dirk Wiese, expressou o desejo de discutir "expulsões legalmente sólidas" além de outros temas, como os poderes das autoridades.

Apesar da afirmação de Frei sobre os pré-requisitos não atendidos, a União ainda propôs a ideia de um diálogo. No entanto, a rejeição do pedido da União para que certas condições fossem atendidas antes de iniciar as discussões causou um impasse nas negociações.

