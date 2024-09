- Faerer propõe medidas específicas nas fronteiras para certos requerentes de asilo.

Representantes da coalizão do semáforo, juntamente com a União e os estados federais, se reuniram para discutir melhorias no controle e gerenciamento da migração. De acordo com fontes governamentais, a Ministra do Interior Federal, Nancy Faeser (SPD), sugeriu que, no futuro, se alguém solicitar asilo após uma entrada ilegal, a Polícia Federal deveria usar a base de dados de identificação Eurodac para verificar se outro Estado-membro da UE é responsável pelo processo de asilo. Se for esse o caso, a polícia poderia então solicitar a detenção do requerente de asilo devido ao risco de fuga no tribunal adequado, desde que haja instalações de detenção disponíveis. A Autoridade Federal de Migração e Refugiados (Bamf) poderia então iniciar um processo acelerado para que o país responsável assuma o caso, de acordo com as regras de Dublin. Se a detenção não for uma opção, uma alocação e uma obrigação de residência vinculativas deveriam ser impostas em vez disso.

A União estabeleceu uma condição para a reunião de que queria discutir rejeições de fronteira reforçadas. Ao chegar no ministério, o gestor parlamentar da fração da União, Thorsten Frei, mencionou que a Ministra do Interior Federal, Nancy Faeser, já havia destacado os pré-requisitos necessários para a União participar de tal discussão. No entanto, declarações da coalizão levantaram dúvidas sobre se o SPD, FDP e Verdes estão de acordo sobre esse assunto.

Frei destacou que "os requisitos necessários não estão realmente cumpridos". No entanto, ele afirmou que é crucial abordar os desafios migratórios de forma eficaz, e a União está comprometida em participar desses esforços. O vice da fração do SPD, Dirk Wiese, mencionou que eles queriam discutir "rejeições de fronteira legais" e outros tópicos, como a autoridade das agências de segurança.

O foco da União em rejeições de fronteira reforçadas está alinhado com a discussão mais ampla sobre o controle e o gerenciamento da migração, como destacado por Nancy Faeser. Frei enfatizou a importância de cumprir os requisitos necessários para abordar efetivamente os desafios migratórios.

Leia também: