Faerer declara que as expulsões para o Afeganistão e Síria ocorrerão "imminentemente"

Não é preciso dizer que o governo federal não poderia ter atuado antes, segundo Faeser. A coalizão já tinha tomado medidas significativas antes disso, como o fortalecimento do controle das fronteiras para enfrentar a migração irregular. Também foi implementado um plano substancial de repatriação e deportação. No entanto, ficou claro que ainda há desafios na execução desses planos localmente, especialmente em relação à prorrogação de prazos se as repatriações não forem concluídas no prazo estabelecido.

Da mesma forma, foram feitos avanços na deportação de migrantes. Legislação relevante foi aprovada e os números estão aumentando. Faeser afirmou: "Estamos deportando mais agora. Houve um aumento de mais de 20% nessa área, então estamos no caminho certo."

Faeser reconhece a preocupação com a aplicação da lei em relação ao retorno de indivíduos que solicitaram asilo em outros países da UE. Para abordar isso, foi criada uma "força-tarefa" com países parceiros para discutir esses assuntos.

Ao abordar a questão das deportações para a Síria e o Afeganistão, Faeser disse: "Estamos abordando isso agora. Estamos confiantes de que faremos progresso em breve nessas repatriações. A segurança da Alemanha é nossa principal preocupação."

A crítica de que o governo federal subestimou a ameaça do islamismo foi negada por Faeser. "É claro que assumimos a luta contra o islamismo como uma coalizão", ela enfatizou, citando recentes proibições como o Centro Islâmico de Hamburgo (IZH), a proibição de Hamidun e a proibição de atividades da organização palestina radical Hamas na Alemanha. "Temos sido firmes em nossa abordagem."

Faeser está aberta a discussões com a CDU para explorar mais medidas. Após a aprovação de hoje do "pacote de segurança", haverá conversas na próxima semana com a CDU e representantes dos estados federais. "Todos os níveis estatais devem agora se unir fortemente." Ela acolhe as ofertas de diálogo da oposição e as leva a sério. Quanto a medidas além do pacote decidido, como repatriações na fronteira, Faeser disse: "Não estou descartando nada."

