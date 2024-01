Pessoais

Factos rápidos sobre a Princesa Catarina

Data de nascimento: 9 de janeiro de 1982

Local de nascimento: Reading, Berkshire, Inglaterra

Nome de nascimento: Catherine Elizabeth Middleton

Pai: Michael Middleton, ex-piloto de avião, atualmente proprietário de uma empresa de venda por correspondência

Mãe: Carole (Goldsmith) Middleton, antiga hospedeira de bordo

Casamento:Príncipe William, Príncipe de Gales (29 de abril de 2011-presente)

Filhos: George Alexander Louis, Charlotte Elizabeth Diana e Louis Arthur Charles

Formação académica: Universidade de St. Andrews, Fife, Escócia, 2005, Mestrado em História da Arte

Outros factos

É a mais velha de três filhos de milionários que se fizeram a si próprios.

O seu anel de noivado pertenceu à Princesa Diana.

Cronologia

2001 - Conhece o Príncipe William na Universidade de St. Andrews.

2002-2005 - Partilha o quarto com William e vários outros estudantes universitários.

2003 - Começa a namorar com o Príncipe William por volta do Natal.

1 de abril de 2004 - Primeira aparição pública do casal, numa viagem de esqui na Suíça.

2006-2007 - Trabalha como compradora de acessórios para a cadeia de lojas de moda feminina britânica Jigsaw.

março de 2007 - Termina a relação com o Príncipe William, mas em poucos meses voltam a namorar.

outubro de 2010 - Fica noiva do Príncipe William durante uma viagem ao Quénia.

16 de novembro de 2010 - O Príncipe Carlos anuncia oficialmente o noivado ao mundo.

19 de abril de 2011 -É revelado o brasão de armas da família Middleton.

29 de abril de 2011 - Casa-secom o Príncipe William na Abadia de Westminster e torna-se Sua Alteza Real a Duquesa de Cambridge.

junho de 2011 - O Duque e a Duquesa fazem de um apartamento nos terrenos do Palácio de Kensington a sua casa em Londres.

30 de junho - 8 de julho de 2011 - Primeira viagem oficial do casal a um país estrangeiro, o Canadá.

8-10 de julho de 2011 - Visita Los Angeles, onde ela e William visitam uma feira de emprego para veteranos e um centro de artes num bairro de baixos rendimentos. É a sua primeira viagem aos Estados Unidos.

22 de julho de 2011 - O seu vestido de noiva é exposto no Palácio de Buckingham.

5 de janeiro de 2012 - Anuncia as quatro instituições de caridade que irá apoiar como mecenas: a Art Room, que ajuda crianças desfavorecidas a expressarem-se através da arte; a National Portrait Gallery, que alberga uma famosa coleção de pinturas e fotografias reais; o East Anglia's Children's Hospices, que ajuda crianças com doenças potencialmente fatais; e a Action on Addiction, que ajuda pessoas com problemas de dependência.

19 de março de 2012 - Faz o seu primeiro discurso público oficial nas instalações do East Anglia's Children's Hospice em Ipswich, Inglaterra.

setembro de 2012 - A revista francesa Closer publica fotografias da Duquesa a apanhar sol em topless, em privado. As fotografias são também publicadas no jornal irlandês Daily Star.

17 de setembro de 2012 - A Duquesa e William apresentam uma queixa em França contra o fotógrafo que tirou as fotografias em topless. Pedem uma indemnização e gostariam de impedir a publicação das fotografias. A revista francesa Closer, o Irish Daily Star e a revista italiana Chi publicaram algumas das fotografias em topless.

3 de dezembro de 2012 - A casa real anuncia que a Duquesa está grávida. De acordo com o anúncio, ela é internada no hospital com enjoos matinais agudos.

22 de julho de 2013 - A Duquesa dá à luz o primeiro filho do casal, um filho com 2,5 kg. O bebé chama-se Príncipe George Alexander Louis de Cambridge.

2 de maio de 2015 - A Duquesa dá à luz o segundo filho do casal, uma filha que pesa 8 lbs, 3 oz. A bebé chama-se Princesa Charlotte Elizabeth Diana de Cambridge.

17 de fevereiro de 2016 -Edita comoconvidadao Huffington Post UK no âmbito da sua iniciativa Young Minds Matter.

30 de abril de 2016 - Comoparte de uma parceria com a British National Portrait Gallery, a Duquesa aparece na capa da edição centenária da revista de moda British Vogue e tem dois dos seus retratos pendurados na galeria.

4 de setembro de 2017 - O Palácio de Kensington emite um comunicado informando que a Duquesa está grávida. O bebé será o terceiro filho dela e do Príncipe William.

5 de setembro de 2017 - Um tribunal francês decide que as fotografias da Duquesa a apanhar sol em topless foram uma invasão de privacidade, atribuindo a ela e a William 100.000 euros (cerca de 119.000 dólares) de indemnização.

23 de abril de 2018 - A Duquesa dá à luz o terceiro filho do casal, um filho que pesa 8 lbs. e 7 oz. O bebé recebe o nome de Príncipe Louis Arthur Charles de Cambridge.

27 de novembro de 2020 - A Duquesa e a Royal Foundation divulgam os resultados de um estudo sobre o impacto da Covid-19 nos pais e cuidadores daqueles que criam crianças com menos de cinco anos. O estudo baseou-se, em parte, num inquérito a mais de meio milhão de pessoas sobre os anos da primeira infância no Reino Unido.

18 de junho de 2021 - A Duquesa lança o Centro da Fundação Real para a Primeira Infância. Em um vídeo anunciando a criação do centro, a duquesa diz que o objetivo é "aumentar a conscientização sobre por que os primeiros cinco anos de vida são tão importantes para nossos resultados de vida futuros".

8 de setembro de 2022 - Morrea Rainha Isabel II e Carlos ascende ao trono.

10 de setembro de 2022 - O Rei Carlos III anuncia que William receberá o título de Príncipe de Gales, tornando Catarina Princesa de Gales.

