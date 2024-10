Factos diários para 30 de setembro: As consequências da Helene, Desenvolvimentos no Oriente Médio, Debate do Vice-Presidente, Inferno da Fábrica Química, Missão SpaceX

1. O Havoc de Helene

O sudeste dos EUA luta contra a devastação generalizada após o pouso de Helene como o mais poderoso furacão a atingir a região do Big Bend da Flórida na quinta-feira. Helene causou estragos e viajou por vários estados, resultando em pelo menos 95 mortes. Milhões ainda estão sem energia, e os oficiais alertam que a eletricidade pode ser demorada por uma semana ou mais em alguns locais. Os Carolinas foram atingidos por inundações intermináveis ​​por dias, transformando ruas em canais, deixando essenciais escassos e estendendo os recursos dos estados. O presidente Joe Biden planeja visitar algumas áreas afetadas mais tarde nesta semana, escolhendo um momento que não interfira nas operações de resposta às emergências, de acordo com a Casa Branca.

2. Oriente Médio

Raides aéreos israelenses atingiram uma intersection de Beirute hoje, marcando a primeira vez dentro dos limites de Beirute desde 7 de outubro. O ataque foi realizado após Israel assassinar o Secretário-Geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah. Israel ampliou seus ataques contra o Hezbollah no Líbano e os houthis no Iêmen, o que gerou preocupações com uma guerra regional, com o Hezbollah jurando continuar lutando apesar das perdas em posições de liderança. O presidente Joe Biden está fazendo tudo o que pode para evitar um conflito total no Oriente Médio. Antes da morte de Nasrallah, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu rejeitou uma proposta de cessar-fogo patrocinada pelos EUA.

3. Debate da VP

O governador de Minnesota, Tim Walz, e o senador de Ohio, JD Vance, estão se preparando para um debate crucial na terça-feira, cinco semanas antes das eleições. Isso pode marcar o último debate da campanha de 2024, um fato sem precedentes nas eleições presidenciais contemporâneas, já que o ex-presidente Donald Trump se recusa a participar de qualquer discussão iniciada pela vice-presidente Kamala Harris, inclusive uma sugestão da CNN para 23 de outubro. Com as tensões aumentando à medida que se aproxima o final, o voto antecipado em vários estados já começou, e o confronto vice-presidencial na terça-feira em Nova York, isso representa uma das últimas oportunidades significativas para fazer uma argumentação convincente para seus respectivos bilhetes. O debate será transmitido pela CBS e começa às 21h ET.

4. Incêndio em Fábrica Química

Uma reação química resultante de um incêndio em uma fábrica de produtos químicos na Geórgia no domingo provocou evacuações, orientações para ficar em casa e fechamentos de rodovias interestaduais. O incêndio explodiu no teto da BioLab em Conyers, Geórgia, a cerca de 50 quilômetros a leste de Atlanta. As autoridades mencionaram que uma cabeça de sprinkler defeituosa encontrou um substância reativa à água, gerando uma coluna de fumaça. O incêndio foi apagado na noite de domingo, mas a fumaça pode ser visível por vários dias, segundo os oficiais, que também revelaram que os levantamentos de qualidade do ar indicaram a liberação do produto tóxico cloro da instalação.

5. SpaceX

Após uma estadia de um mês na Estação Espacial Internacional, dois astronautas da Boeing Starliner agora estão prestes a embarcar na cápsula SpaceX Crew Dragon que os levará de volta à Terra. A cápsula SpaceX Crew Dragon, designada como missão Crew-9 pela NASA para transportar os astronautas Suni Williams e Butch Wilmore de volta à Terra após a decisão perigosa de cancelar o Starliner, atracou na ISS por volta das 17h30 ET de domingo. Williams e Wilmore são esperados para retornar ao lar não antes de fevereiro.

EM MEMÓRIA

O cantor e compositor e ator Kris Kristofferson morreu serenamente em sua casa no Havaí no sábado. Ele tinha 88 anos. Conhecido por escrever músicas como “Sunday Mornin’ Comin’ Down”, “Help Me Make it Through the Night”, “For the Good Times” e “Me and Bobby McGee”, ele também estrelou filmes com Barbara Streisand em “A Star Is Born” e Ellen Burstyn em “Alice Doesn’t Live Here Anymore”.

CONTAGEM DIÁRIA

Aproximadamente 6.500 pessoas participaram do maior evento de Haka de massa ontem, enquanto a Nova Zelândia conseguiu estabelecer o recorde mundial para o maior número de pessoas executando o tradicional desempenho Māori. A participação superou o recorde anterior da França de 4.028, estabelecido em 2014.

Muitos indivíduos participaram da haka em massa em Auckland, Nova Zelândia, com o objetivo de bater o recorde atual.

CITAÇÃO INSPIRACIONAL DE HOJE

"Eu pretendo deixar o mundo estarrecido."

— Choi Soon-hwa, uma aspirante de 80 anos que busca se tornar a concorrente mais idosa a participar do concurso Miss Universe. Hoje, Choi vai competir contra outras 31 concorrentes pelo título de Miss Universe Coreia, além da chance de representar a Coreia do Sul na final do Miss Universe no México em novembro.

PREVISÃO DO TEMPO DE HOJE

POR ÚLTIMO ...

As autoridades estão investigando o conteúdo das águas residuais dos americanos para monitorar a propagação da Covid-19. Este mapa de testes de águas residuais lhe dará informações sobre o status atual do seu estado.

