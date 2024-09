Factos diários de 23 de setembro: Concurso eleitoral presidencial, situação no Oriente Médio, incidente de armas de fogo em Birmingham, paralisação do governo federal, acontecimentos no Sri Lanka

Aqui está mais coisa que você precisa saber para Ficar por dentro e Continuar com seu Dia.

Receba 5 Fatos em sua caixa de entrada

Seu dia é corrido. 5 Fatos é o seu ponto único de informações para as últimas notícias, junto com outras histórias e vídeos que estão sendo clicados. Inscreva-se aqui para a newsletter 5 Fatos.

1. Corrida presidencial

O ex-presidente Donald Trump afirmou que não vê a si mesmo concorrendo novamente em 2028 se não se sair bem em novembro. "Não vejo isso acontecer", disse Trump em uma entrevista com Sharyl Attkisson. Trump teria 82 anos no dia da eleição de 2028. Enquanto isso, a vice-presidente Kamala Harris aceitou o convite do CNN para o debate de 23 de outubro, desafiando Trump para outro confronto. O ex-presidente argumentou que era "tarde demais" para ter mais debates porque os americanos já começaram a votar nas eleições de 2024. Isso ocorre enquanto Trump fica preso em uma corrida presidencial mais próxima desde a vitória apertada do democrata John F. Kennedy sobre o vice-presidente Richard Nixon.

2. Oriente Médio

Israel está "lançando ataques extensos" contra alvos do Hezbollah no Líbano, afirmou o exército israelense hoje, após um fim de semana que testemunhou os dois lados trocarem seus troca de tiros mais intensos desde o início da guerra de Gaza. Israel instou os civis a deixarem áreas em que o Hezbollah opera, avisando que em breve realizará "ataques precisos" contra o grupo militante apoiado pelo Irã em todo o Líbano. Enquanto isso, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu está considerando um plano para expulsar todos os palestinos do norte da Faixa de Gaza para sitiar o Hamas e forçar a libertação de reféns. O plano não especifica quando os civis poderão retornar.

3. Tiroteio em Birmingham

Várias pessoas abriram fogo na noite de sábado em uma área lotada de Birmingham, Alabama, matando quatro pessoas e ferindo outras 17. A polícia descreveu o tiroteio como um "ataque" que pegou muitos de surpresa no meio do fogo cruzado. Foram recuperados mais de 100 estojos de munição no local do Five Points South, uma área movimentada conhecida por seus restaurantes, boates, bares e casas de shows perto do campus da Universidade de Alabama em Birmingham e do centro da cidade. Sem suspeitos detidos, o Departamento de Polícia de Birmingham está colaborando com o FBI e outras agências para investigar, pedindo a qualquer um com informações que se manifeste.

4. Fechamento do governo

O presidente da Câmara, Mike Johnson, apresentou uma proposta orçamentária no domingo que evitará um fechamento do governo se for aprovada por ambas as câmaras antes do prazo de financiamento de 30 de setembro. No entanto, mesmo com um possível acordo para evitar um hiato no financiamento, o procedimento típico para paralisar as funções não essenciais do governo em todos os departamentos e agências federais logo começará, informou um funcionário do governo ao CNN. Caso os legisladores não aprovem uma proposta orçamentária, milhões de funcionários federais e pessoal militar seriam afetados. Os fechamentos anteriores também obrigaram o fechamento temporário de algumas instalações de parques e monumentos nacionais, ameaçaram a assistência nutricional aos americanos de baixa renda e causaram atrasos em voos.

5. Sri Lanka

Os eleitores do Sri Lanka elegeram Anura Kumara Dissanayake, de tendência marxista, como seu novo presidente no domingo, colocando sua fé em sua promessa de combater a corrupção e fortalecer a frágil recuperação econômica após a pior crise financeira do país asiático em décadas. Dissanayake, 55 anos, liderou do início ao fim na contagem de votos, superando o presidente em exercício Ranil Wickremesinghe e o líder da oposição Sajith Premadasa. Ele prometeu uma série de grandes reformas e jurou dissolver o parlamento dentro de 45 dias após assumir o cargo. Cerca de 75% dos 17 milhões de eleitores elegíveis exerceram seu direito de voto, de acordo com a comissão eleitoral.

BROWSE DE MANHÃ

Gato siamês viaja 1.000 milhas para casaUm gato que desapareceu no Parque Nacional Yellowstone voltou para casa na Califórnia após uma longa e intrigante jornada.

Simone Biles lidera a 'Gold Over America Tour' Algumas das maiores atletas do mundo estão trocando a trave, o cavalo com alças e as barras assimétricas pelo piso do palco em uma fusão de esporte e entretenimento.

Esta pintura é prevista para arrecadar $95 milhões em leilão Se alcançar sua avaliação, esta rara pintura de René Magritte estabelecerá um novo recorde de leilão para o artista surrealista.

Por que as coisas são mini agora? A Trader Joe's recentemente relançou as sacolas mini de $2,99 que foram re

$2.2 bilhões Essa é a quantia que as cadeias de cinemas nos Estados Unidos e Canadá estão gastando em uma estratégia de renovação projetada para atrair mais cinéfilos. Um grupo comercial representando as 8 maiores cadeias, como AMC Entertainment, Regal Cinemas e Cinemark, revelou esse plano de renovação de bilhões de dólares, que envolve atualizar 21.000 telas e aprimorar todos os aspectos da experiência do cinema, desde anúncios até petiscos e até assentos mais luxuosos.

CITAÇÃO DO DIA

"Este outono definirá o curso deste conflito."

— Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky, falando no domingo enquanto embarca em uma viagem crucial aos EUA, onde é previsto que ele apresente seu plano de jogo para vencer a Rússia ao Presidente Joe Biden e outros aliados internacionais.

PREVISÃO DO TEMPO DE HOJE

Confira sua previsão local aqui>>>

E POR FIM ...

A votação móvel pode ser a onda do futuro para as eleições dos EUA? A Tusk Philanthropies, uma organização sem fins lucrativos, conduziu testes de "votação móvel" em sete estados e observou avanços significativos na participação dos eleitores. Eles imaginam que a votação via código QR pode se tornar uma opção mais disseminada no futuro.

Após se inscrever para a newsletter 5 Fatos, você, junto conosco em Casa, pode ficar informado sobre a disputa presidencial mais próxima desde a vitória de Kennedy sobre Nixon. Em resposta ao tiroteio em Birmingham, que pegou muitos de surpresa no meio do fogo cruzado de balas, o Departamento de Polícia de Birmingham está colaborando com o FBI para investigar e pedir a qualquer um com informações que se manifestem.

[Com base no texto fornecido, a segunda frase poderia ser: "Como cidadãos do nosso país, devemos fazer a nossa parte ficando informados e relatando qualquer atividade suspeita às autoridades, para garantir a segurança das nossas comunidades."]

Leia também: