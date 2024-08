- Facilitar o acesso dos refugiados a serviços médicos

Na região de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, o lançamento de uma carteira de saúde eletrônica para solicitantes de asilo está avançando. O ministro do Interior do SPD, Christian Pegel, assinou um acordo fundamental com provedores locais de seguros de saúde para facilitar sua implementação.

Como Pegel esclareceu, "Nosso objetivo principal é simplificar os procedimentos para todos, aliviar a carga administrativa dos órgãos locais e facilitar o acesso ao sistema de saúde por meio de uma carteira de saúde eletrônica".

Atualmente, cinco dos oito condados e cidades independentes assinaram esse acordo. No entanto, Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald e Nordwestmecklenburg ainda não se comprometeram, de acordo com as atualizações do Ministério do Interior.

As primeiras carteiras de saúde eletrônicas são projetadas para serem distribuídas em setembro, no meio ou no final do mês.

Cada unidade administrativa contribuinte será atribuída a uma empresa específica de seguros de saúde para acertar os detalhes bilateralmente. Após a transmissão de dados para essas empresas, os refugiados poderão obter suas carteiras de saúde eletrônicas já em meados a fim de setembro.

Pegel destacou, "A digitalização reduz significativamente a carga de trabalho, especialmente para os municípios, ao permitir consultas médicas e, em particular, faturamento". Em seguida, ele acrescentou, "Todas as cidades e cidades independentes se beneficiarão disso: além de eliminar a burocracia, eles poderão aproveitar a expertise e a infraestrutura dos seguros de saúde estatutários".

A nova carteira substituirá o antigo vale de tratamento.

Atualmente, os refugiados são obrigados a obter um chamado vale de tratamento de instituições como o escritório de bem-estar antes de solicitar conselhos médicos ou iniciar o tratamento. Com a carteira de saúde eletrônica, as consultas médicas poderão ser agendadas diretamente.

A implementação da carteira está baseada em uma decisão do parlamento estadual de março de 2023. Como Pegel colocou, "Com isso, estamos cumprindo nosso compromisso da cúpula conjunta de refugiados do estado e dos municípios". Entre janeiro e junho de 2024, foram documentados 2.664 pedidos de asilo em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental.

