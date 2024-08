Revigorante no Cálido - Fácil deleite de verão: método para fazer barras de sorvete usando apenas cinco componentes

Absolutamente, sorvete é um prazer durante todo o ano, mas é essencialmente obrigatório no verão. Não traz apenas alegria, mas também serve como um refrigério muito necessário contra o calor.

O verão em si: Roupa leve, churrascos sob as estrelas com amigos e o canto melodioso dos pássaros. Há muito para se conectar com a vibe do verão. No entanto, o sorvete fica no topo. Um verão sem sorvete é como um inverno sem neve.

Seja em uma charmosa cafeteria italiana, na barraca da piscina ou tradicionalmente em uma xícara no sofá - o sorvete sempre é a estrela. Esta isca gelada dá uma nova perspectiva ao clássico. O doce de chocolate do verão traz de volta lembranças de uma famosa barra de chocolate com revestimento gelado. Chocolate derretendo na boca, nozes crocantes e um recheio de sorvete delicioso. Com este prazer, você conquistará não apenas seus visitantes.

Indulgência Saudável

A cereja no topo? A barra de sorvete é feita apenas com cinco ingredientes naturais e não leva muito tempo para preparar. Isso lhe dá muito tempo na cozinha, permitindo que você aproveite ainda mais o sol antes de desfrutar de um merecido refresco. O doce fica ainda mais delicioso porque também vem com alguns benefícios para a saúde.

A base do sorvete é feita de bananas - não se preocupe, a fruta não vai dominar o sabor, apenas garante que a base do sorvete fica irresistivelmente cremosa. As bananas são ricas em potássio, magnésio e vitaminas do complexo B. Além disso, o açúcar natural da fruta proporciona doçura natural. Fica ainda mais cremoso com o adicional de manteiga de amendoim. Naturalmente rica em proteínas, gorduras saudáveis e numerosos vitaminas e minerais.

A coisa toda é coberta com chocolate macio. Isso fortalece o coração e o cérebro e promove a circulação sanguínea. Com estas barras de sorvete, você está essencialmente se deliciando de uma forma saudável e deliciosa - o que mais você poderia pedir?

Receita de Barras de Sorvete de Chocolate

Ingredientes

4 bananas maduras

100g de manteiga de amendoim

70g de nozes picadas

150g de chocolate escuro

Uma pitada de sal

2 colheres de sopa de óleo de coco

Instruções

Descasque as bananas, corte-as em pedaços pequenos e misture-as com manteiga de amendoim usando um mixer de imersão até obter uma mistura cremosa. Despeje a mistura em um molde quadrado forrado com papel manteiga. Certifique-se de alisar cuidadosamente o papel nas laterais para evitar rugas e garantir que ele grude na mistura. Coloque o molde no freezer por pelo menos quatro horas, preferencialmente durante a noite, até que o recheio esteja sólido. Quebre o chocolate escuro em pedaços e derreta-o junto com o óleo de coco em banho-maria. Deixe-o esfriar até à temperatura ambiente, mexendo de vez em quando. Coloque um prato com papel manteiga no freezer para esfriar. Pique grosseiramente as nozes e adicione-as à mistura de chocolate. Retire a mistura de sorvete do freezer e corte-a em barras. Volte a colocá-la no freezer para endurecer. As barras devem estar completamente congeladas antes de serem revestidas com chocolate. Assim que o chocolate atingir a temperatura ambiente, retire as barras e o prato com papel manteiga do freezer. Reveja cada barra individualmente com a mistura de amendoim-chocolate e coloque-as no papel manteiga esfriado. Assim que todas as barras estiverem cobertas de chocolate, volte-as ao freezer para endurecer.

Este saudável alternativa de sorvete é principalmente composta por bananas, garantindo uma base cremosa rica em potássio, magnésio e vitaminas do complexo B. Além disso, a manteiga de amendoim adicionada proporciona mais proteínas e gorduras saudáveis. (Outras, de acordo com a quantidade de gordura)

A cobertura de chocolate macio nestas barras de sorvete de chocolate traz benefícios adicionais à saúde, pois fortalece o coração e o cérebro enquanto promove a circulação sanguínea. (Outras, de acordo com a quantidade de gordura)

