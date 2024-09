- Face-off: Trump e Harris se envolvem em um debate agressivo na televisão

Os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris e Donald Trump, se envolveram em trocas acaloradas durante seu primeiro confronto televisionado, culpando-se mutuamente pelo caos no país, pela falta de soluções viáveis para questões prementes e pela disseminação de falsidades. Trump se referiu consistentemente a Harris como uma "radical de esquerda" e "marxista", enquanto Harris argumentou que Trump ignora as necessidades do povo e apenas busca desmerecer os outros.

Encontro inaugural

Foi a primeira vez que Harris e Trump dividiram o palco - um encontro significativo antes das eleições de novembro. Após um aperto de mãos, Harris se dirigiu a Trump como "Kamala Harris" no salão de eventos em Filadélfia. A hostilidade começou imediatamente.

Lamentos de breakdown e desordem

Harris criticou Trump por deixar o país em ruínas em 2021, marcado pelo maior desemprego desde a Grande Depressão, a pior emergência sanitária em um século e o mais sério ataque à democracia americana desde a Guerra Civil. Ela afirmou: "O que alcançamos foi a limpeza dos estragos de Donald Trump."

No entanto, Trump criticou Harris e o presidente Joe Biden por conduzir o país à ruína durante seu mandato. "Temos um país que está desmoronando", afirmou. Ele se concentrou repetidamente na imigração, alegando que Biden e Harris haviam deixado entrar milhões de migrantes e criminosos sem controle. "Eles destruíram os alicerces do nosso país." Trump também fez a alegação absurda de que migrantes consomem animais de estimação, afirmando que "em Springfield, eles estão devorando os cães - as pessoas que estão entrando no país - eles estão comendo os gatos e cachorros dos moradores", sem fornecer qualquer prova.

Proposta incomum

Harris acusou Trump de defender vantagens fiscais para os ricos e ignorar os cidadãos comuns. Ela desafiou o público a assistir a um dos comícios de Trump. "Vou fazer algo realmente peculiar e pedir a vocês para assistir a um dos comícios de Donald Trump", disse ela, dirigindo-se à plateia. Lá, eles ouviriam declarações absurdas, como que os moinhos causam câncer. "O único assunto que ele não vai discutir é você", afirmou Harris. Trump não tem planos para o povo, ela afirmou. Trump rebateu argumentando que ninguém vai aos eventos de campanha de Harris.

Trump acusou Harris de não ter um plano econômico e de abraçar o marxismo. "Ela destruiu nosso país com uma política louca", afirmou o ex-Presidente Americano. Eles se acusaram mutuamente de mentir várias vezes. Harris criticou Trump por se apegar ao mesmo mantra gasto e espalhar "uma montanha de mentiras, queixas e insultos". Os americanos, disse ela, estão cansados disso, repetidamente convocando o país a embarcar em um novo começo, olhar para frente e se concentrar nas necessidades do povo americano.

Harris também mencionou suas viagens globais como vice-presidente, encontrando ridículo de líderes mundiais e oficiais militares que haviam colaborado com republicanos. "E eles dizem: Você é uma vergonha."

O debate, organizado pela emissora ABC, foi um teste para Harris. Com apenas algumas semanas no cargo como candidata democrata, a mulher de 59 anos havia estado principalmente em eventos de campanha com apresentações controladas. No debate contra Trump, ela teve que demonstrar sua força sem um roteiro.

No entanto, Trump havia participado de numerosos debates televisivos, incluindo suas campanhas em 2016 e 2020. Ele saiu vitorioso de seu último encontro televisivo com Biden, que acabou desistindo da corrida presidencial devido a seu desempenho desastroso, deixando Harris para tomar seu lugar.

O local

O debate foi transmitido ao vivo de um estúdio sem plateia em Filadélfia, a maior cidade do estado politicamente dividido da Pensilvânia. Não foram permitidos cadernos de anotações nem contato com suas respectivas equipes durante o debate; o microfone do falante que não estava falando estava mudo.

Eleição acirrada

Harris e Trump estão empatados nas pesquisas de opinião, ambos buscando atrair eleitores indecisos. De acordo com uma recente pesquisa, 28% dos respondentes estavam indecisos sobre Harris, em comparação com 9% para Trump. Enquanto a maioria dos americanos tem uma ideia clara do que esperar do republicano, Harris e suas posições são muito menos conhecidas. Durante o debate, ela tentou delinear suas metas políticas, incluindo sua questão de assinatura do aborto. "O governo, e certamente Donald Trump, não deve dit

