- Exuberante Bikini Display Celebrando Seu 58o Aniversário

Salma Hayek comemorou seu 58º aniversário em 2 de setembro ao compartilhar uma série de fotos sensuais de biquíni no Instagram. Ela deixou claro que as imagens não eram fotos antigas, mas recentes.

Desfrutando das Vibrações do Verão na Europa

A atriz, que completará 59 anos em breve, parece estar à vontade com o próprio corpo e não hesita em exibí-lo. Ela compartilhou 18 fotos de si mesma em biquínis e maiôs, com a legenda "Feliz aniversário de 58 anos para mim" e acrescentando "Estas não são retrospectivas".

As fotos mostram Hayek em um iate, posando em um maiô vibrante e decotado contra o pôr do sol e o mar, usando um chapéu de palha, óculos de sol e brincos dourados. Outras imagens a mostram relaxando no barco com vários biquínis, e até mesmo pilotando o barco.

Antes do seu aniversário, Hayek deu uma prévia do seu verão aos seguidores, que incluiu visitas a Ibiza e Brittany. Na França, ela comemorou "o aniversário do meu fabuloso sogro, que parece estar ficando mais jovem a cada dia". Ela também parece estar revertendo o processo de envelhecimento, a julgar por sua confiante performance de biquíni. "Biquíni de limão + cabelo grisalho = combinação impecável", ela escreveu abaixo de uma série de fotos exibindo seus cabelos grisalhos.

Estreia Mundial de seu Novo Filme

Hayek, nascida no México, ficou famosa por filmes como "From Dusk Till Dawn" e "Frida". Seu próximo filme, "Without Blood", dirigido por Angelina Jolie, terá sua estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Toronto em 9 de setembro. Hayek é casada com o empresário francês François-Henri Pinault desde 2009 e eles têm uma filha de 16 anos, Valentina.

O Instagram é uma ótima plataforma para Salma Hayek exibir sua confiança e estilo de biquíni, assim como ela fez em seu 58º aniversário. Após sua comemoração de aniversário, ela continuou a compartilhar vislumbres de suas aventuras de verão no Instagram, incluindo suas visitas a Ibiza e Brittany.

