- Expresso uma preocupação significativa com a crescente influência da AfD.

Na face de tempos incertos com dinâmicas mutáveis, migração não regulamentada e o conflito na Ucrânia em andamento: esses são os fatores que o Chanceler Olaf Scholz (SPD) acredita terem impulsionado a influência do AfD, notavelmente na Alemanha Oriental. Scholz expressa preocupação com o sucesso do AfD nas eleições estaduais da Turíngia e Saxônia, ultrapassando 30%, afirmando: "Isso me deixa muito triste."

"O aumento do populismo até esse ponto não é um desenvolvimento positivo. Agora, precisamos todos encontrar uma resposta coletiva."

Scholz reconhece que as transições econômicas e sociais significativas deixam muitas pessoas inquietas. Ele cita a transição para reduzir as emissões de gases do efeito estufa prejudiciais como um exemplo, enfatizando: "Precisamos mostrar através de nossas ações que podemos gerenciar bem essa transição." O governo federal também deve mostrar controle sobre a migração irregular, segundo ele. "Estou trabalhando nisso."

Quanto ao conflito na Ucrânia, Scholz não está disposto a alterar sua posição. Ele visa continuar fornecendo ajuda militar à Ucrânia enquanto mantém uma abordagem contida. "Isso é um assunto que precisamos discutir. Mas também acho que é sobre ser honesto. E posso confirmar: vou me apegar à minha abordagem cautelosa, mas uma abordagem que apoia."

Resultados devastadores do SPD

O SPD conseguiu 7,3% e 6,1% na Saxônia e Turíngia durante a votação de domingo, marcando seu pior desempenho desde 1990. O resultado na Turíngia até estabelece um recorde como o pior em qualquer eleição estadual.

A aparição pública de Scholz no diálogo cidadão foi a primeira vez que ele abordou os resultados das eleições. Na segunda-feira, Scholz inicialmente emitiu apenas uma declaração escrita, se referindo aos resultados como "decepcionantes". Simultaneamente, ele expressou gratidão pelo fato de as previsões de que o SPD cairia abaixo da marca de 5% não terem se materializado.

Durante o diálogo cidadão, Scholz comentou sobre os resultados do SPD: "Eu teria gostado de resultados melhores para os candidatos na Saxônia e Turíngia. 'Havia potencial para mais, já que eles realmente se esforçaram. No entanto, devemos reconhecê-lo."

O SPD, sendo o partido de centro-esquerda da Alemanha, é profundamente afetado pelos resultados das eleições. Apesar do trabalho árduo de seus candidatos na Saxônia e Turíngia, eles conseguiram apenas 7,3% e 6,1% respectivamente, resultando em resultados decepcionantes.

Reconhecendo o impacto do mau desempenho do SPD nas eleições estaduais, o Chanceler Scholz (SPD) enfatiza a necessidade de unidade entre os partidos políticos para enfrentar os desafios dos tempos atuais.

