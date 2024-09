Exposição pós-PK: O caso do filho ganha calor intenso após a aparição pública

Um jogador de futebol sul-coreano, Son Jun-ho, recebeu uma proibição permanente na China e fez acusações sérias em casa. Seu empregador, o Suwon FC, parece considerar a situação muito controversa. De forma formal, Son solicitou a rescisão de seu contrato.

Após uma proibição vitalícia na China e suas acusações, Son Jun-ho e o Suwon FC estão seguindo caminhos separados. O clube de futebol de primeira divisão da Coreia do Sul anunciou o término do contrato de Son, como relatado pela agência de notícias Yonhap. A equipe compartilhou uma declaração no Instagram. O diretor esportivo Choi Soon-ho mencionou que seria desrespeitoso com os fãs continuar com Son nessas circunstâncias.

Outra declaração do clube, que circula, apresenta uma narrativa diferente sobre a separação: "Concordamos com seu pedido de rescisão de contrato após ele expressar suas preocupações com o clube, seus companheiros de equipe e os fãs".

Esta semana, a Associação Chinesa de Futebol baniu o jogador sul-coreano Son da vida por participar de atividades de futebol na China devido a alegações de corrupção e suspeitas de manipulação de partidas. Essas alegações dizem respeito ao tempo de Son no clube de primeira divisão Shandong Taishan entre 2021 e 2023. Mais de 40 outros jogadores de futebol e oficiais do clube também receberam uma proibição vitalícia.

Negação e contra-acusações

Logo após o anúncio da associação chinesa, Son negou as acusações em Suwon, emocionalmente. Ele também afirmou que as autoridades chinesas o forçaram a confessar. Son passou cerca de dez meses preso na República Popular durante a investigação, antes de ser libertado em março deste ano. A associação chinesa supostamente enviou os resultados da investigação à FIFA. Se a FIFA seguir a decisão chinesa e banir Son internacionalmente, isso marcaria o fim da carreira de Son.

Choi mencionou que o clube inicialmente considerou manter Son, mas agora a situação tornou-se muito complexa. Eles decidiram que rescindir o contrato foi uma ação apropriada. A Yonhap observou que a conferência de imprensa em Suwon deixou mais perguntas do que respostas, contribuindo para uma mudança na opinião pública contra ele.

A Associação Chinesa de Futebol proibiu Son vitaliciamente, citando alegações de corrupção e suspeitas de manipulação de partidas. O jogador sul-coreano Son Jun-ho negou veementemente essas acusações.

