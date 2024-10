Explosivos de cerca de 2 mil libras de origem americana, potencialmente utilizados no ataque que levou à morte do líder do Hezbollah, Nasrallah, segundo a CNN.

Um vídeo lançado pelas forças militares israelenses no sábado mostrou jatos supostamente envolvidos no ataque carregando pelo menos 15 explosivos de 2.000 libras, incluindo o BLU-109 fabricado nos Estados Unidos, de acordo com Trevor Ball, um ex-técnico sênior de dispositivos explosivos para o Exército dos EUA que examinou o material para a CNN.

Esses explosivos, popularmente conhecidos como "quebra-bunker", foram equipados com o sistema de guiagem de ataque direto conjunto (JDAM) desenvolvido nos Estados Unidos - um sistema de guiagem de precisão que transforma bombas não guiadas em munições "inteligentes" capazes de atingir alvos com precisão, de acordo com Ball. Ele detectou pelo menos quatro BLU-109s com anexos JDAM em um avião mostrado no vídeo decolando.

Ball sugeriu que poderiam ter sido utilizadas outras bombas maiores durante a operação, mas apenas BLU-190s eram visíveis no material. Essas munições contêm 535 libras de explosivos, significativamente menos que os MK84s, outro tipo de bomba de 2.000 libras comumente empregado pelas forças militares israelenses. "Os BLU-109 sacrificam poder explosivo para penetrar melhor os alvos do que os MK84s", explicou Ball.

Em uma região que a CNN localizou no local do ataque nos subúrbios do sul de Beirute, conhecidos como Dahiyeh, a CNN descobriu uma cratera enorme e profunda cercada por escombros de edifícios destruídos. Uma análise da CNN de vídeo e imagens de satélite concluiu que quatro edifícios de vários andares foram demolidos pelo ataque.

Dois oficiais sêniores de defesa israelense informaram ao New York Times que 80 bombas foram utilizadas durante o ataque a Nasrallah, enquanto Ball disse à CNN que essa figura era plausível, mas baseada apenas na evidência da cratera. "É possível que houvesse outras crateras preenchidas por escombros de edifícios desabados e desabados nelas. Também é incerto até que ponto e extensão quaisquer instalações subterrâneas eram. Isso torna extremamente difícil estimar confiavelmente o número de munições utilizadas", ele observou.

Justin Bronk, um pesquisador sênior de poder aéreo e tecnologia no Instituto de Serviços de Defesa Real em Londres, que examinou o material para a CNN, concordou que os aviões da Força Aérea Israelense estavam carregando kits de guiagem JDAM e que a cratera era consistente com o impacto de bombas BLU-109 de 2.000 libras.

"Combina perfeitamente com o perfil de ataque e as configurações do detonador de penetração e grande carga explosiva necessária para gerar uma cratera tão grande", disse Bronk, acrescentando que a combinação de bomba BLU-109 e kit JDAM era "o que se esperaria para atingir um alvo enterrado e reforçado como aquele".

As forças militares israelenses não lançaram material mostrando o momento em que as bombas foram lançadas, mas vídeos nas redes sociais exibiram grandes explosões em Dahiyeh, onde o ataque à sede subterrânea de Nasrallah ocorreu na sexta-feira. Bronk disse à CNN que os numerosos penachos de fumaça vistos em um vídeo eram consistentes com vários impactos quase simultâneos de bombas de 2.000 libras, que têm fusíveis ajustados para detonar abaixo do solo.

Bronk também mencionou, dirigindo-se a jornalistas no sábado, o brigadeiro-general israelense Amichai Levin, que comandava a Base Aérea Hatzerim, que "dezenas de munições atingiram o alvo em segundos com uma precisão extraordinária", de acordo com a demanda para atingir um alvo tão profundamente enterrado.

As forças militares israelenses têm utilizado amplamente bombas de 2.000 libras em sua campanha mortal na Faixa de Gaza, com analistas de armas e guerra atribuindo o alto número de vítimas ao seu uso frequente.

A campanha israelense em Gaza matou mais de 41.500 palestinos e feriu mais de 96.000 outros, de acordo com dados do Ministério da Saúde da Palestina. Israel iniciou sua ofensiva terrestre e bombardeio aéreo da faixa em resposta a um ataque liderado pelo Hamas, que resultou em cerca de 1.200 mortes e a captura de 250 pessoas em 7 de outubro.

O uso de bombas de 2.000 libras, principalmente fabricadas nos Estados Unidos, pode causar danos colaterais significativos devido ao seu poder destrutivo considerável. A zona de perigo letal - uma área de perigo devido a ferimentos ou mortes em torno do alvo - estende-se até 365 metros (aproximadamente 1.198 pés), ou igual a aproximadamente 58 campos de futebol.

Em maio, a administração Biden confirmou que havia parado um envio daquelas bombas para Israel devido a preocupações de que pudessem ser utilizadas na incursão em Rafah e representar uma ameaça potencial aos civis.

