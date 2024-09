Explosivos adicionais do Hezbollah detonaram no Líbano.

No Líbano, houve mais incidentes de explosões em Beirute e outras áreas, conforme confirmado pelas autoridades locais. Esses incidentes são suspeitos de estar ligados à suposta participação do Israel, e as vítimas incluem rádios portáteis de membros do Hezbollah, especificamente walkie-talkies.

As autoridades do Hezbollah também relataram que esses dispositivos sem fio, como walkie-talkies, foram os objetos das explosões. Testemunhas no distrito sul de Beirute relataram ter ouvido ruídos semelhantes ao dia anterior. A cidade portuária de Tiro também foi mencionada como tendo experimentado tais sons. A situação preocupante viu numerosos veículos de emergência no local, de acordo com os moradores.

A Reuters foi informada por uma testemunha ocular de que os aparelhos de rádio, não os rádios-pager como anunciado anteriormente, explodiram. Pelo menos uma dessas explosões ocorreu perto de um funeral liderado pelo Hezbollah.

No dia anterior, um grande número de rádios-pager tocou simultaneamente em vários locais em todo o Líbano, resultando em aproximadamente 2.800 feridos e mais de uma dúzia de mortos. Muitos dos feridos são suspeitos de serem apoiadores do Hezbollah, uma milícia pró-iraniana que luta contra o Israel a partir do Líbano. O ataque suspeito acendeu especulações de que o Israel pode ter orquestrado o incidente.

