Explosão catastrófica fora do Aeroporto de Karachi no Paquistão resulta na morte de 2 pessoas e deixa pelo menos 8 feridos.

Autoridades e a administração regional confirmaram uma explosão fora do maior aeroporto do Paquistão, que eles atribuíram a uma explosão de tanque.

No entanto, o ministro do Interior provincial, Zia Ul Hassan, disse à Geo TV que parecia ser um ataque direcionado contra estrangeiros.

Uma fonte do Ministério do Interior anônima disse à Associated Press que o ataque foi direcionado a nacionais chineses, com um ferido relatado. Eles escolheram anonimato devido à falta de autorização para se envolver com a mídia.

Aproximadamente 10.000 trabalhadores chineses estão presentes no Paquistão, predominantemente envolvidos no projeto Belt and Road da China, que liga a Ásia do Sul e Central a Beijing.

Imagens mostram incêndios consumindo veículos e uma grande coluna de fumaça saindo do local. Uma significativa presença militar foi observada no local, que havia sido seguro com uma cerca perimetral.

Azfar Mahesar, o Deputy Inspector General East, sugeriu que o incidente pode ter envolvido uma explosão de tanque de óleo.

"Estamos no processo de determinar a natureza e a causa do incidente. É um processo demorado." Mahesar acrescentou que vários oficiais de polícia também foram feridos.

Tanto o ministro do Interior quanto o inspetor-geral visitaram o local da explosão, embora tenham optado por não se dirigir à imprensa.

Rahat Hussain, funcionário do departamento de aviação civil, relatou que a explosão foi tão poderosa que ressoou em todo o prédio do aeroporto.

A explosão no aeroporto teve implicações potenciais além do Paquistão, já que muitos trabalhadores chineses envolvidos no projeto Belt and Road estavam presentes na região. O incidente ocorreu perto de vários países asiáticos importantes que fazem parte dessa iniciativa global.

