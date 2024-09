Explore o indivíduo criativo que transforma bolas de tênis em móveis funcionais.

Pelo menos, esse é o objetivo da ecodesenhadora belga Mathilde Wittock, que cria móveis personalizados utilizando bolas de tênis descartadas. Os chaise longues minimalistas e contemporâneos de Wittock não têm almofadas, exceto pela almofadagem de 500 bolas de tênis cuidadosamente colocadas. Seus bancos de um metro seguem o mesmo padrão, exibindo cerca de 270 bolas que são ao mesmo tempo estilosas e estruturalmente sólidas.

"Leva cerca de 24 processos de fabricação diferentes para produzir uma bola de tênis, o que leva aproximadamente cinco dias. Depois, ela tem uma vida útil curta", compartilhou Wittock com a CNN durante uma ligação de Bruxelas. "Estava olhando para as bolas de tênis porque eu mesma jogava tênis, então sei que há muito desperdício."

Aproximadamente 300 milhões de bolas de tênis são produzidas anualmente, e quase todas acabam em lixões, demorando mais de 400 anos para se decompor. O US Open, que recentemente chegou ao fim, usa cerca de 70.000 por ano, com Wimbledon logo atrás com 55.000. Wittock estima que a vida útil de uma bola seja de apenas nove jogos, dependendo do nível de tênis jogado. "Mesmo que estejam dentro de suas caixas, se a caixa já foi aberta, o gás dentro das bolas de tênis será liberado com o tempo", ela explicou. "Eventualmente, elas vão murchar, e você não terá escolha a não ser descartá-las."

Wittock leva cerca de três a quatro semanas para construir uma cadeira, que vende por $2.900. Cada bola é cortada e pintada à mão, com cores cuidadosamente selecionadas para combinar com o espaço do cliente. Após vários testes e erros, ela conseguiu manipular a forma da bola enquanto ocultava suas características mais proeminentes. "Precisava encontrar uma montagem que alterasse a aparência distintiva das bolas de tênis", disse ela. "É amarela com linhas brancas. Como distorço essa relação?"

A exploração do potencial de design do equipamento esportivo de Wittock começou enquanto ela estudava na Central Saint Martins art school em Londres. "Eu estava muito interessada em eco-design e de onde eu obtinha meus materiais", contou ela à CNN. "E percebi que sempre era muito complicado rastrear a história dos materiais. Você nunca sabe de onde eles vêm ou como foram processados. Fiquei muito brava com isso."

Hoje, Wittock obtém todos os seus materiais por meio de doações de clubes de tênis. As coleções começaram modestamente, com apenas 10 bolas doadas de cada vez, mas cresceram rapidamente. Agora, ela trabalha com a Federação da Wallonia em Bruxelas, que lhe deu todo o seu estoque - cerca de 100.000 bolas. "É suficiente para alguns meses", disse ela. "Se as coisas saírem do controle. Talvez nove meses, porque tenho um ritmo de corte de bolas de tênis. Consigo passar por 1.800 por semana."

Mas seus objetivos vão além da criação. Na verdade, Wittock dá ainda mais importância a como suas peças são desmontadas. "Sou uma eco-desenhista", disse ela. "O eco-design é sobre circularidade. Você pode usar ótimos materiais com emissões de carbono baixas ou materiais reciclados, mas precisa considerar o ciclo final do produto. Se não for um círculo e você não puder usar aqueles elementos novamente, não é eco-design. É ainda pior, porque são novos materiais." No final da vida útil de seus móveis, Wittock pode desmontar as bolas de tênis interligadas (que não precisam de cola para grudar) para serem recicladas. A pelúcia pode ser queimada e o borracha pode ser triturada para produzir tapetes de playgrounds saltitantes.

Seu próximo desafio? Atingir os "dezenas de milhares de clubes de tênis" na América do Norte. "Tenho muitas pessoas interessadas nos EUA", disse Wittock. "Estou realmente pensando em ir para lá e começar a reciclar." Então, da próxima vez que você assistir a um torneio, não se desanime com as bolas descartadas - sua vida útil pode estar apenas começando.

