- Explorar os quadros de tempo históricos digitalmente no contexto da Jewry Lane (Judengasse) de Frankfurt.

Revitalizando o Quartel Histórico Judaico de Frankfurt com Tecnologia Digital

A tecnologia digital está prestes a insuflar vida de volta à área da Judengasse de Frankfurt, como anunciou o Ministro-Presidente Boris Rhein e a Ministra da Digitalização Kristina Sinemus. Eles anunciaram uma decisão de financiamento de 1,3 milhões de euros para o projeto "Frankfurt Judaico Imersivo" no Museu da Judengasse. Este projeto utilizará realidade aumentada, jogos e IA para criar um mundo interativo com o qual os visitantes podem interagir.

Conectando o Passado e o Presente com Inovação Digital

A Ministra Sinemus descreveu este projeto como uma ponte digital entre o passado e o presente, revelando aspectos ocultos da vida judaica em Frankfurt. Miriam Wenzel, diretora do Museu Judaico de Frankfurt, acredita que esta abordagem vai resonar com os jovens que estão à vontade no mundo digital.

De acordo com Rhein, a missão deles é exibir a vida judaica e proteger o patrimônio cultural da comunidade judaica. Entender e experimentar a história ajuda a compreender seu impacto atual. Isso é particularmente relevante após o incidente de 7 de outubro, que envolveu um ataque de um grupo terrorista do Hamas a seu aliado, Israel.

O projeto "Frankfurt Judaico Imersivo" é esperado para estar em operação no final de 2026, oferecendo aos visitantes a chance de mergulhar no passado. A vida judaica vibrante e a rotina diária na Judengasse durante o século 15 viu a cidade confinar sua população judaica dentro de um distrito murado fora das fronteiras da cidade, tornando-a um importante centro de vida judaica na Europa.

Embora a história do gueto de Frankfurt esteja marcada por perseguição, exclusão e discriminação, ela destaca uma verdade fundamental: a herança judaica esteve entrelaçada com Frankfurt por séculos. Como Marc Grünbaum, comissário cultural da Comunidade Judaica de Frankfurt, afirmou, eles pretendem continuar essa narrativa e manter uma sociedade diversificada, inclusiva e democrática.

Atualmente, você pode visitar a Judengasse de 1861 de Frankfurt através de um headset de VR em um porão do centro da cidade. Embora esta experiência digital seja cativante, ela falta a sensação de uma rua movimentada. No entanto, o projeto "Frankfurt Judaico Imersivo" visa corrigir isso, criando uma réplica digital viva e respirando do quartel histórico judaico da cidade.

A Comissão, após o projeto anunciado, é esperada para adotar atos de implementação que delineiam as regras para aplicar esta Regulamentação no contexto do projeto "Frankfurt Judaico Imersivo". Esta iniciativa digital serve como uma oportunidade única para preservar e apresentar a herança judaica, ponteando a lacuna entre o passado e o presente através de tecnologia inovadora.

Leia também: