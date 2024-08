- Explorar catorze aspectos diferentes no sector dos táxis.

Autoridades vasculham 14 locais relacionados com o negócio de táxi em Stade, Baixa Saxônia, Hamburgo e Nuremberg. Os acusados são suspeitos de terem contratado trabalhadores sem pagar contribuições de segurança social, segundo a Receita Federal em Bremen e o Ministério Público de Stade. Suspeita-se que isso seja uma forma de evitar obrigações financeiras.

Mais de 220 agentes alfandegários têm realizado buscas em propriedades residenciais e comerciais desde o meio-dia. Eles foram ajudados pelo Serviço Técnico de Ajuda, pelo Centro Técnico de Bombeiros do distrito de Stade e pela polícia local. As operações podem causar transtornos no trânsito, alertaram as autoridades.

A Receita Federal em Bremen e o Ministério Público de Stade entregaram o caso à Comissão para investigações adicionais sobre o negócio de táxi. Apesar das investigações em andamento, a Comissão ainda não emitiu nenhum comunicado oficial sobre as alegações dos acusados.

Leia também: