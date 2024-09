Explorando pinguins e predadores de aves entre os vencedores do concurso de fotografia de pássaros.

Em sua nona edição, esta competição exibe o fascínio da vida aviária enquanto ilumina os perigos que eles enfrentam. A fotógrafa canadense Patricia Homonylo levou o primeiro lugar com uma imagem impactante, exibindo mais de 4.000 criaturas aladas que morreram devido a colisões com janelas ou superfícies reflexivas em Toronto.

Uma pesquisa publicada em agosto estima que mais de um bilhão de pássaros morrem anualmente nos EUA devido a colisões com janelas. Como fotojornalista envolvida na conservação com o programa Fatal Light Awareness Program (FLAP), que visa proteger pássaros de colisões letais, Homonylo pretendia retratar a tristeza. Com sua equipe, ela arrumou os mortos em círculos concêntricos, posicionando os pássaros maiores no centro.

Homonylo declarou: "Montamos essa exposição impactante para lamentar as vidas perdidas e promover a conscientização pública. Espero que as pessoas fiquem chocadas com o que testemunham e sejam incentivadas a agir, utilizando vidro seguro para pássaros e apoiando organizações como o FLAP".

Para os pássaros, uma superfície reflexiva pode parecer uma extensão de seu ambiente, fazendo com que muitos voem para as janelas sem frear. Medidas como aplicar sinais visuais, como adesivos ou revestimentos seguros para pássaros, podem mitigar as colisões.

Esta competição ganha força das iniciativas de conservação, tendo se associado à Birds on the Brink, uma instituição de caridade que financia projetos de conservação de aves em todo o mundo. De acordo com o último estudo da BirdLife International, quase metade das espécies de aves do mundo está em declínio, e uma em oito está à beira da extinção.

Will Nicholls, diretor do Bird Photographer of the Year, falou à CNN sobre a competição, explicando: "Visualizar a existência da vida selvagem nas árvores forma metade da batalha para despertar o interesse pela natureza. Os seres humanos, como seres visuais, absorvem significado efetivamente através da fotografia".

Fotógrafos de todo o mundo submeteram mais de 23.000 imagens à competição, lutando em oito categorias distintas. O título de Young Bird Photographer of the Year foi para o fotógrafo espanhol de 14 anos Andrés Luis Domínguez Blanco, por uma foto vibrante de um nuthatch - uma pequena ave semelhante a um pica-pau - descendo uma árvore de carvalho em Grazalema, na Espanha.

As fotos abrangem diversas espécies de aves, cenários e comportamentos, variando de humorísticos a mensagens profundas. De acordo com Paul Sterry, membro da trustees da Birds on the Brink, "uma foto excepcional ou mostra excelência artística ou conta uma história persuasiva".

Viajar para diferentes locais, muitos amantes de aves participam desta competição para conscientizar sobre a situação das aves. Reconhecendo a importância do vidro seguro para pássaros na redução das colisões com janelas, Homoylo defende fortemente sua implementação generalizada em suas viagens.

