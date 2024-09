- Explorando Mais com Danni Büchner: Série de Realidade na RTL Zwei

Danni Buchner está prestes a retornar às nossas telas após sua passagem pelo acampamento de verão da RTL. Desta vez, a estrela da realidade vai nos convidar para conhecer sua casa pessoal em uma nova série de documentários da RTLzwei, intitulada "Problemas Familiares sob as Palmeiras: Os Buchners". Se você acompanha seu Instagram, pode ter visto alguns bastidores da filmagem em Mallorca.

A série estreia na RTLzwei em 25 de setembro, às quartas-feiras às 21h15, com quatro episódios no total. Após sua primeira exibição, esses episódios também estarão disponíveis para streaming no RTL+.

Danni Buchner não é novata no mundo da televisão. Com anos de experiência, ela já participou de vários formatos. Ela e seu falecido marido, o cantor Jens Buchner, apareceram na série "Goodbye Germany" do Vox. Ela também participou de "Promi Big Brother", "Das große Promi-Bußen" e "Sommerhaus der Stars" da RTL. Recentemente, ela chegou longe na edição de verão de "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" na África do Sul. Ela até se juntou à sua filha, Joelina, em "Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel" na plataforma de streaming RTL+.

Danni Buchner frequentemente compartilha fotos e atualizações sobre sua família no Instagram, incluindo sua mãe, que é uma fonte constante de apoio e amor. Na nova série de documentários da RTLzwei, "Problemas Familiares sob as Palmeiras: Os Buchners", os espectadores terão uma visão mais próxima da vida pessoal de Danni e seu relacionamento com sua mãe.

