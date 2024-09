Se o cenário desdobrar... - Explorando as verdadeiras vantagens de viver sem açúcar

Trate-se a um donut aqui, uma colherada de sobremesa** ali – Doces podem melhorar nosso humor e fornecer energia. A vontade por eles é particularmente forte quando estamos estressados ou precisamos de um impulso. No entanto, os efeitos positivos são temporários. A longo prazo, o consumo excessivo de açúcar pode ser prejudicial à saúde, podendo levar a doenças como diabetes, obesidade, Alzheimer e depressão.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Sociedade Alemã de Nutrição (DGE) sugerem que mais de 10% das necessidades calóricas diárias devem vir de doces para crianças. Para adultos, o máximo é de 25 a 50 gramas de açúcar, ou cerca de três a seis colheres de chá. No entanto, os alemães consomem uma média de 95 gramas de açúcar por pessoa por dia. Com açúcar presente em vários alimentos, até em itens como salsicha e pão, é fácil consumir demais.

O açúcar é viciante?

A tendência de detox de açúcar é popular. Nas redes sociais, blogs e no YouTube, pessoas compartilham suas experiências com experimentos de abstinência de açúcar. Eles falam sobre sentir dores de cabeça e cansaço inicialmente, mas também sobre níveis de energia aumentados e sono melhor após alguns dias sem açúcar. Mas, isso é verdade?

Se o açúcar é viciante é um tema de debate entre cientistas. Alguns estudos mostraram sintomas de abstinência em ratos após a retirada de açúcar, mas não há evidências semelhantes para humanos ainda. Enquanto dores de cabeça são muitas vezes associadas à abstinência de açúcar, a pesquisa não apoia essa afirmação. Um estudo encontrou que pessoas que acreditavam estar consumindo açúcar, mas foram dadas adoçantes, não relataram dores de cabeça. Esses sintomas relatados são apenas uma figura da nossa imaginação?

Não necessariamente. O açúcar estimula o sistema de recompensa no nosso cérebro, liberando dopamina, muitas vezes referida como a hormona da felicidade. A liberação de dopamina nos faz sentir melhor, mas quando o boost passa, nos deixa sentindo menos satisfeitos.

O açúcar pode levar a picos e quedas de energia

Ao mesmo tempo, o consumo de açúcar pode desencadear uma alta de açúcar, nos fazendo sentir mais alertas e melhorando nosso humor temporariamente. No entanto, os níveis de glicemia sanguínea acabam caindo devido à liberação de insulina. Quando os níveis de glicemia sanguínea aumentam rapidamente, por exemplo após o consumo de produtos altamente açucarados como refrigerantes, pode levar a um pico de açúcar, causando uma maior liberação de insulina e uma queda rápida nos níveis de glicemia sanguínea. Isso pode às vezes levar a sentimentos de estresse e fome.

Além disso, nossos corpos e cérebros precisam se adaptar às mudanças na dieta durante a abstinência de açúcar. Se mudarmos para uma dieta com apenas alimentos salgados, nossos corpos podem se sentir exaustos e desconfortáveis inicialmente.

Esses são os efeitos a curto e longo prazo da abstinência de açúcar

Nossos botões gustativos mudam: Após alguns dias, nosso cérebro se ajusta à redução do consumo de açúcar. Isso afeta nossa percepção do sabor, nos tornando mais sensíveis ao doce mesmo em pequenas quantidades. Quanto mais tempo ficarmos sem açúcar, maior esse efeito. Pessoas que anteriormente consumiam muito açúcar sentirão isso com mais força do que aquelas que já consumiam menos açúcar.

Tchau, hálito ruim: O açúcar alimenta as bactérias da boca, que podem causar mau hálito. Quando privado de açúcar, sua reprodução também é limitada. Quanto menor a quantidade de bactérias odoríferas na boca, mais fresco será nosso hálito.

Pressão sanguínea cai: Dentro das primeiras duas semanas, há uma queda na pressão sanguínea. A extensão depende do consumo anterior de açúcar. Algumas pessoas podem não notar isso, enquanto outras podem sentir problemas circulatórios durante esse período de transição. Após essa fase, a abstinência de açúcar pode levar a um aumento de energia e sono melhor, entre outros benefícios.

Perda de peso: A abstinência de açúcar pode levar à perda de peso, que pode acontecer já na primeira semana. Estudos já comprovaram isso. Isso ocorre em parte devido à insulina, que é liberada em resposta a um aumento nos níveis de glicemia sanguínea. A insulina bloqueia a queima de gordura. "Evitar açúcar em casa impede um aumento rápido e significativo nos níveis de glicemia sanguínea. Seu pâncreas só precisa liberar um pouco de insulina para transportar o açúcar para as células. Isso impede que o excesso de glicose sanguínea seja convertido em gordura no fígado e tecido adiposo", explica o cientista nutricional Claus Leitzmann.

Marcadores de inflamação diminuem: Estudos já comprovaram que o consumo de açúcar também pode aumentar alguns marcadores de inflamação no sangue, enquanto eles diminuem quando se abstém de açúcar. Isso significa que a abstinência de açúcar também pode ajudar a reduzir a inflamação no corpo.

O corpo se recupera: Após 10 a 14 dias, fica claro que o corpo está se recuperando. Isso inclui aliviar ou até mesmo reverter certos sintomas físicos causados por muito açúcar. Melhorações foram observadas em pessoas com fígado gordo ou resistência à insulina.

A abstinência radical de açúcar a curto prazo pode não melhorar a saúde a longo prazo. Uma abstinência de sete dias é um bom começo, mas se voltarmos aos nossos níveis anteriores de consumo de açúcar, nenhum progresso foi feito. É melhor reduzir gradualmente o consumo de açúcar para alcançar benefícios de saúde a longo prazo. Como sempre, a quantidade faz do veneno.

A Organização Mundial da Saúde e a Sociedade Alemã de Nutrição recomendam limitar o consumo de açúcar para crianças e adultos devido aos potenciais riscos à saúde. O consumo excessivo de açúcar pode levar a doenças como diabetes, obesidade, Alzheimer e depressão a longo prazo.

No contexto da abstinência de açúcar, a Organização Mundial da Saúde e outras organizações de saúde sugerem uma redução gradual do consumo de açúcar para alcançar benefícios de saúde a longo prazo, já que a abstinência rápida e a curto prazo pode não melhorar significativamente a saúde geral. [Saúde e segurança] são cruciais quando se trata de nossa dieta e consumo de açúcar para manter um estilo de vida equilibrado e saudável.

