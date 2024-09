"Explorando 'A Substância': Insights sobre a Impressionante Nova Ofertas Cinematográficas de Demi Moore"

Ao examinar com mais atenção, este esforço de estreia do cineasta francês Coralie Fargeat (cujo primeiro trabalho, "Revenge", de 2017, foi aclamado pela crítica) revela-se uma história de advertência feminista e autoconsciente que retrata vividamente os perigos de perseguir a juventude sem reflexão.

O enredo do filme é simples: a atriz e personal trainer renomada Elisabeth Sparkle (interpretada por Demi Moore em uma atuação bombástica) tem uma estrela na Calçada da Fama e um programa de exercícios popular. A história começa com sua festa de 50 anos, apenas para descobrir que está sendo demitida pelo seu chefe Harvey (Dennis Quaid), um figurão detestável e vulgar da indústria do entretenimento.

À medida que Elisabeth fica cada vez mais desanimada, ela descobre um droga clandestina chamada Substância, que promete restaurar sua juventude e vigor - embora com algumas ressalvas. Entra Sue, interpretada por Margaret Qualley, um "alter ego" jovem, voluptuoso e animado que pretendia reviver a antiga proeminência de Elisabeth. No entanto, eles devem seguir algumas regras não negociáveis, ditadas pela misteriosa corporação que fornece a Substância. Não surpreendentemente, o equilíbrio não dura muito tempo.

A sequência subsequente mostra a busca frenética de Elisabeth para manter seu status, enquanto Sue cresce dependente da admiração que recebe dos outros. Culmina em um ato climático que redefine o termo "banho de sangue".

Em uma entrevista à CNN com Christiane Amanpour, Fargeat revelou que, à medida que envelhecia para seus 40 anos, começou a ter "pensamentos loucos e violentos de que sua vida estava chegando ao fim, que ninguém mais estaria interessado nela, que ela não teria mais valor. E percebeu verdadeiramente o quanto esses pensamentos eram violentos e poderosos".

Fargeat continuou dizendo que queria que o filme expressasse a violência presente na forma como a sociedade retrata e representa as mulheres, o que levou ao conteúdo gráfico. "Eu queria empurrar os limites e não me segurar. É assim que internalizamos tanta violência. É assim que é doentio e extremo".

Moore comentou sobre o assunto, dizendo que "The Substance" não apenas destaca o abuso que a sociedade e o mundo infligem às mulheres mais velhas, mas também o auto-abuso que as mulheres e os homens infligem a si mesmos.

"Havia um padrão de beleza mais rigoroso que existia, e eu experimentei pessoalmente ser instruída a emagrecer em vários filmes antes mesmo de ter filhos", Moore recentemente contou no podcast "The Interview" do The New York Times. "Essas foram experiências humilhantes, mas a verdadeira violência foi o que eu estava fazendo comigo mesma, a maneira como eu me torturei, fiz exercícios extremos e loucos, pesando e medindo minha comida porque eu estava atribuindo todo o meu valor à minha aparência, à forma como meu corpo estava, e dando mais poder às opiniões dos outros do que a mim mesma".

Fargeat explicou mais tarde que pretendia que os dois personagens, Elisabeth e Sue, simbolizassem as várias vozes dentro de nós que podem ser muito violentas e conflituosas, sussurrando pensamentos prejudiciais como "Você não é boa o suficiente, não é bonita o suficiente, não é sexy o suficiente", porque isso é continuamente martelado em nossas cabeças e visto na sociedade.

Moore também abordou as cenas nuas do filme, que não pareciam gratuitas. "Entrando nisso, foi definitivamente esclarecido... o nível de vulnerabilidade e crueldade que realmente era necessário para contar a história", ela disse. "E foi uma experiência muito vulnerável e exigiu muito Sensitivity e muito diálogo sobre o que estávamos tentando alcançar".

O sofisticado pacote da Substância, que envolve injeções, reflete o apelo da solução rápida das tendências atuais, como Ozempic, e traz à mente a famosa comédia escura "Death Becomes Her", de 1992, que estrelou Meryl Streep e Goldie Hawn, prestes a ser revivida como musical da Broadway.

"The Substance" pode lembrar certos títulos conhecidos, mas consegue se sentir fresco e diferente. Qualley e Quaid, que frequentemente discutem as pressões do envelhecimento em Hollywood, entregam atuações de destaque.

"The Substance" recebeu aclamação crítica em sua estreia no Festival de Cannes deste ano, ganhando uma indicação para a Palma de Ouro e o prêmio de melhor roteiro. No início deste mês, levou para casa o prêmio do público do Midnight Madness no Festival Internacional de Cinema de Toronto.

"The Substance" está atualmente em cartaz nos cinemas.

A exploração do filme sobre as pressões sociais e a busca pela juventude transforma-se em um espetáculo de entretenimento cativante, envolvendo o público em seus temas provocativos. A obsessão de Elisabeth em manter seu status e a luta de Sue com a identidade tornam-se aspectos atraentes do valor de entretenimento geral do filme.

