- Explorando a jornada profissional do "Imperador" através de imagens.

Franz Beckenbauer teve uma trajetória extraordinária no futebol. Partindo de suas raízes em Munique-Giesing, passando por Bayern Munich, vitória na Copa do Mundo como jogador em 1974 e como treinador em 1990, e sendo uma figura crucial na história de verão da Alemanha em 2006, os alemães geralmente ignoraram suas indiscrições.

No entanto, o mais recente Mundial sediado na Alemanha lançou uma sombra sobre sua legado. As condições exatas sob as quais foi concedido nunca foram completamente explicadas.

Assista ao Vídeo: A Queda de Franz Beckenbauer Causa Choque e Espanto.

De qualquer forma, Beckenbauer sempre será a primeira estrela global do futebol da República Federal, que dividiu o campo com a lendária Pelé no New York Cosmos e considerou-o um amigo até sua morte em 2022.

A saúde de Beckenbauer estava fragilizada, impedindo-o de comparecer ao funeral de Pelé no Brasil. Agora, "o Kaiser" se juntou a Pelé - deixando para trás um fragmento significativo da história do esporte.

Contemple a Galeria de Imagens Acima: Marcos na Carreira Esportiva de Franz Beckenbauer.

Apesar de suas controvérsias, o FC Bayern Munich homenageou as contribuições significativas de Beckenbauer para o clube ao aposentar sua camisa número 5. O FC Bayern Munich, o time onde Beckenbauer passou uma parte significativa de sua carreira, ainda está profundamente grato por seus talentos e liderança.

Leia também: