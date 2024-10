Explicação do Governo revisada sobre o crescimento económico previsto

Com base em um relatório de jornal, o governo alemão ajustou sua previsão econômica e introduziu a possibilidade de um segundo ano consecutivo de recessão em 2024. O Ministério da Economia agora espera uma queda de 0,2% no PIB neste ano, como relatado pelo "Süddeutsche Zeitung".

Inicialmente, a previsão econômica para 2024 projetava um aumento de 0,3% no PIB. Infelizmente, a produção econômica da Alemanha caiu 0,3% no ano anterior. O governo federal deve anunciar a estimativa revisada na quarta-feira. Instituições de pesquisa financeira importantes têm previsões semelhantes, reduzindo suas previsões econômicas para este ano.

Economistas em seu recente relatório do governo publicado no outono preveem uma queda de 0,1% no PIB em 2024, marcando dois anos consecutivos de contração. Este 'diagnóstico conjunto' serve como base para as novas projeções do governo federal em outubro, que acabam por moldar a previsão de impostos.

Habeck mantém otimismo sobre a economia da Alemanha

De acordo com o "Süddeutsche Zeitung", o ministro federal da Economia da Alemanha, Robert Habeck, está mais otimista do que antes sobre a economia do país nos próximos dois anos. Ele estima que a economia se recupere gradualmente de sua atual instabilidade e tenha um desempenho mais robusto. Em 2025, ele prevê um aumento de 1,1% no PIB, superando o aumento anteriormente previsto de 1%.

Em 2026, Habeck prevê um aumento de 1,6%. No entanto, instituições de pesquisa líderes são menos otimistas. Eles reduziram sua previsão combinada para 2025 de 1,4% para 0,8%, e para 2026, eles preveem um crescimento de 1,3%.

