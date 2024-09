- Experimentou extrema angústia quando foi apreendido.

Tyrese Gibson, 45 anos, abordou os boatos sobre sua recente detenção. Em 9 de setembro, Gibson foi detido durante uma audiência de pensão alimentícia com sua ex-esposa Samantha Lee. A suposta justificativa para sua prisão temporária foi seu suposto fracasso em cumprir suas obrigações de pensão alimentícia para sua filha de cinco anos. No dia seguinte, Gibson escreveu em sua história do Instagram, "Ser preso não foi uma piada, foi realmente intenso."

Ele compartilhou um segmento do programa de rádio "The Breakfast Club" onde fala sobre sua devoção a Jesus. O texto também dizia, "Alguém pode questionar por que o juiz Kevin M. Farmer parece ter tamanha animosidade contra mim?" Gibson também incluiu um link, intitulado "O Pesadelo do Juiz".

Exposição de Apelo de 20 Páginas

Além do link, havia o apelo de 20 páginas de Gibson contra a decisão da corte. Nele, ele afirmou que havia financiado voluntariamente sua filha Soraya desde o nascimento e durante o divórcio, sem uma ordem judicial que o obrigasse a fazê-lo. Gibson havia pago a maior quantia de pensão alimentícia determinada, que considerava suficiente.

Na opinião de Gibson, a atual demanda do juiz por pagamentos retroativos dele estabelece um precedente negativo para ex-parceiros que supports voluntariamente seus filhos. Gibson vê essa demanda como uma "penalidade" e a considera uma forma astuta de manutenção pós-matrimonial.

Prisão por Contempt of Court

De acordo com os relatórios do "TMZ", Tyrese Gibson foi preso no tribunal por não enviar a pensão alimentícia mensal de $10,000 (aproximadamente €9,000) para sua ex-esposa, como determinado. Em vez disso, ele estava transferindo $2,200 (aproximadamente €1,900) por mês, que era substancialmente menor do que a quantia exigida. De acordo com o site de fofocas de celebridades, o juiz disse que Gibson poderia evitar a prisão pagando $73,000 (aproximadamente €66,000), que incluiria $7,500 (aproximadamente €6,800) para as despesas legais de Samantha Lee.

Gibson, que também se destacou como cantor R&B, casou-se com Lee em 2017, e sua filha nasceu no ano seguinte. O casal anunciou sua separação em 2020 e tem sido envolvido em batalhas judiciais sobre pagamentos de pensão alimentícia desde então. Gibson também tem uma filha de 17 anos com seu primeiro cônjuge.

Tyrese Gibson argumentou em seu apelo de 20 páginas que havia financiado voluntariamente as necessidades de sua filha desde o nascimento, e a atual demanda por pagamentos retroativos era injusta e estabelecia um precedente negativo. Apesar dessas circunstâncias, Tyrese Gibson foi posteriormente preso por contempt of court devido ao seu fracasso em cumprir o pagamento mensal de pensão alimentícia de $10,000 como determinado.

