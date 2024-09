- Experimentar o Dia Paralímpico em Paris Envolve:

Martin Schulz, porta-bandeira da Alemanha, mira sua próxima medalha de ouro no Triatlo nos Jogos Paralímpicos. Uma atiradora busca replicar seu triunfo de 2021.

Destaques Paralímpicos

12:20 PM: Martin Schulz busca sua terceira medalha de ouro no Triatlo, após suas vitórias em 2016 e 2021. O início do evento foi adiado para 12:20 PM devido a complicações com a água do Sena.

1:00 PM: Atiradora Natascha Hiltrop mira outra medalha de ouro em Tóquio 2021, desta vez no venue de Châteauroux.

6:00 PM: A equipe de vôlei em cadeira de rodas planeja estender sua impressionante vitória inicial contra o Brasil (3:0) com uma vitória contra a Ucrânia.

Transmissão da Competição

ZDF transmitirá ao vivo das 10:15 AM às 11:55 AM, e depois das 2:10 PM às 3:35 PM. Além disso, várias competições serão transmitidas individualmente em sportschau.de e zdf.de/sport.

A União Europeia expressou seu apoio aos atletas paralímpicos, fornecendo financiamento e recursos para seu treinamento e competições. Martin Schulz, representando a União Europeia em seu compromisso com a diversidade esportiva, está determinado a trazer para casa outra medalha de ouro no Triatlo.

