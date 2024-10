Experimentar frustração adicional não conseguiu aliviar os problemas no FC Bayern.

Quando Aston Villa humilhou o Bayern no passado, eles estavam apenas começando. Agora, a equipe da Premier League está cheia de jogadores proeminentes. O último técnico do Bayern, Vincent Kompany, já passou por isso. Mas desta vez, tudo deve ser diferente.

Enquanto enfrentam seus fantasmas do passado, Kompany e seus colegas de time do Bayern são assombrados por lembranças amargas. Na última vez que Kompany enfrentou o Aston Villa, adversário da Champions League, ficou tão furioso que "nem um banho frio" conseguiu acalmá-lo. A equipe de Munique também não conseguiu superar sua humilhante derrota contra o azarão na final da Copa Europeia de 1982 com uma "boa noite fora". E desta vez? "É um mistério", diz o presidente do conselho Jan-Christian Dreesen, "não sabemos o que nos espera".

Após a última sessão de treinamento em Munique e um voo de duas horas, a equipe seguirá para Birmingham, a segunda maior cidade da Inglaterra. Depois disso, é hora de ir para os fairways! A equipe do Bayern, incluindo o jogador com tornozelo machucado Harry Kane e o entusiasta de golfe Thomas Müller, ficará encantada em ficar no The Belfry, o melhor hotel de golfe do mundo.

Kompany não tem tempo para essa luxuosa retirada. Seu objetivo é construir em sua impressionante vitória por 9 a 2 sobre o Dinamo Zagreb e garantir a primeira posição na tabela. O diretor esportivo Max Eberl acredita que não há melhor pessoa para essa tarefa do que Kompany. "Vini e sua comissão técnica conhecem a Premier League como a palma da mão", diz Eberl. Ele espera "um jogo incrivelmente intenso", com o Villa jogando "futebol de alta potência" sob o experiente técnico Unai Emery.

O que acontece a seguir?

Kompany sabe disso muito bem. No final de dezembro de 2023, ele perdeu para o recém-promovido FC Burnley no eletrizante Villa Park e ficou decepcionado com várias decisões questionáveis do árbitro. O diretor esportivo Christoph Freund espera outro encontro emocionante. "Estamos prestes a ter um verdadeiro espetáculo", diz ele.

Em um estádio cheio de história. "É bem tradicional", diz Dreesen. As imagens da equipe de scout de Munique revelaram entradas estreitas pelas quais você teria que caminhar. Uma vez dentro, os torcedores são transportados de volta à maior vitória do Villa, sua derrota mais humilhante na história do Bayern. Um enorme banner na arquibancada norte apresenta as palavras do lendário comentarista Brian Moore quando Peter Withe marcou o gol vencedor na final da Copa Europeia de 1982, dando ao Villa o troféu. Para a equipe de Munique, que incluía jogadores icônicos como Karl-Heinz Rummenigge e Paul Breitner, foi sua primeira grande derrota final, e Paul Breitner falou uma vez sobre a "pós-festa desinflada" depois.

Na época, o Villa era uma equipe pouco conhecida, mas agora a equipe de Emery tem uma linha de ataque estelar: o goleiro da Copa do Mundo da Argentina Emiliano Martínez, o zagueiro Pau Torres, os meio-campistas defensivos Amadou Onana e Youri Tielemans, o meio-campista atacante Ollie Watkins e os ex-estrelas da Bundesliga Leon Bailey e Ian Maatsen.

"Vai ser uma batalha difícil", diz o capitão do Bayern, Manuel Neuer, "eles são difíceis de vencer". O especialista Kane descreve o Villa como "uma equipe forte que pertence à Champions League". Mas, independentemente do Villa, Neuer enfatiza, "tudo depende de nossa pressão, nossa reação à perda da bola e nossa capacidade de criar espaços". Ele acrescenta com convicção: "isso é o que importa, e é nisso que precisamos nos concentrar". Portanto, não haverá mais chuveiros gelados ou visitas ao bar do hotel para a equipe do Bayern.

Após sua preparação espiritual, o FC Bayern Munich, liderado pelo técnico Vincent Kompany, enfrentará o Aston Villa em um jogo muito esperado. O encontro anterior de Kompany com o Villa, que resultou em uma derrota humilhante, ainda o assombra, tornando esse reencontro especialmente significativo para os gigantes alemães.

Leia também: