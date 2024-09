- Experimentando o Espetáculo do Amor em Veneza

Lady Gaga, de 38 anos, e seu parceiro, Michael Polansky, de 46, espalharam boas vibrações ao chegar a Veneza em 2 de setembro. Eles chegaram a um evento de festival de cinema no luxuoso Belmond Hotel Cipriani, fazendo uma entrada de verdadeiros venezianos de barco. Antes mesmo de chegar ao cais, eles posaram para as câmeras, trocando beijos e se abraçando. Ao pisar em terra, a demonstração de afeto continuou, com beijos sob o olhar das câmeras e entrada no local de mãos dadas. Vestidos para a ocasião, Gaga usava um elegante vestido de seda de manga comprida com bolinhas, enquanto Polansky optava por um conjunto todo preto, com calças, camisa e jaqueta. Intrigantemente, apesar da noite escura, ambos mantiveram os óculos escuros.

Confirmação do Casamento Próximo

Gaga e Polansky estão juntos desde o início de 2020, mas mantiveram o relacionamento em segredo, levando alguns a acreditar que eles tinham se separado. No entanto, a cantora dissipou todas as dúvidas sobre sua parceria contínua durante as Olimpíadas do mês passado, ao apresentar Polansky ao primeiro-ministro francês Gabriel Attal, de 35 anos, como seu futuro cônjuge - "meu noivo". No passado, Gaga já esteve noiva de vários homens: o ator americano Taylor Kinney, de 2011 a 2016, e o agente de arte Christian Carino, de 2017 a 2019.

Gaga, com um sorriso radiante, virou-se para Polansky e sussurrou: "Eu te amo", enquanto passavam pela multidão no local. Mais tarde, durante a entrevista, o repórter perguntou sobre seus planos futuros, e Polansky respondeu: "Bem, não podemos esperar para passar o resto de nossas vidas juntos".

