Experienciou uma separação, encontrou uma separação ou encontrou um fracasso?

Líder da União, Merz, Declara Discussões sobre Migração com Governo Federal como Infrutíferas - "Isso sempre foi o plano", diz Chanceler Scholz. Isso é preciso? Um negociador da CDU evita responder a pergunta no Lanz.

A tensão aumentou na tarde de terça-feira, levando a União a deixar a cúpula conjunta de migração com o governo da coalizão. O líder da União, Friedrich Merz, falou sobre isso em uma conferência de imprensa na terça-feira. A situação parece muito diferente pela manhã de quarta-feira. O Chanceler Federal Olaf Scholz estende um convite para novas discussões sobre migração com a União. O líder do grupo parlamentar da União, Thorsten Frei, também expressa seu interesse em continuar as negociações. No entanto, durante o talk show Markus Lanz na quarta-feira à noite, Frei pede concessões do governo da coalizão.

O ex-político dos Verdes, Jürgen Trittin, nota durante o show que as ações da União lembram uma citação popular do ex-político do SPD, Herbert Wehner: "Quem sai deve voltar eventualmente". Markus Lanz consegue persuadir Thorsten Frei a concordar em voltar eventualmente, após muito esforço e paciência. No início, ele precisa explicar por que a União saiu. A explicação prova ser desafiadora para o político da CDU.

Leva algum tempo para Thorsten Frei responder à pergunta elementar de Markus Lanz: "Estávamos planejando voltar em algum momento?"

Frei poderia ter respondido essa pergunta com um simples sim ou não. No entanto, ele opta por um discurso longo, que Lanz tenta encurtar ao repetir sua pergunta. Frei menciona várias razões, como a maioria dos alemães apoiando uma política de migração mais dura, a União apoiando a coalizão no parlamento e o objetivo da cúpula de migração ser produzir resultados significativos. Ele detalha sua reunião uma semana antes e o subsequente adiamento. Após algum tempo, Frei finalmente reflete a pergunta de Lanz: "Nos levantamos como todo mundo? Esta reunião estava marcada para 3 às 5 pm, e por volta das 5 pm, percebemos que não havia terreno comum que servisse como ponto de partida neste formato. Falar com eles por duas horas em uma tentativa de encontrar semelhanças, mas a oferta da coalizão de trânsito não correspondia ao que discutimos uma semana antes."

União Persiste em Exigir Medidas Extremas

Deixe-me lembrá-lo: A União visa impedir que migrantes de países terceiros entrem na Áustria, mesmo que solicitem asilo. O governo reconhece potenciais problemas legais, com o Ministro do Interior Faeser sugerindo que a polícia federal examine se outro país da UE é responsável pela solicitação de proteção do refugiado na fronteira no futuro. Isso pode se aproximar das demandas da União, embora a União continue a insistir em suas medidas mais extremas. A União não abandonou as negociações, confirmou Frei no Lanz. "Chegamos a um acordo e decidimos fazer uma pausa."

Quem é esse "nós", Lanz pergunta. Após algum tempo, Frei esclarece: os participantes da União. Então, uma separação, como Merz anunciou na terça-feira? Não, Frei esclarece, é apenas o fim da reunião e não há acordo, então eles saíram. No entanto, todos acabaram saindo.

O que Lanz quer saber é quem tomou a decisão e se havia um plano. Não, Frei responde, não havia plano, mas antes da cúpula, eles discutiram as condições sob as quais eles se retirariam.

Lanz conclui que parecia haver uma estratégia, enquanto Frei diz que não havia nenhuma. Em vez disso, eles descobriram sobre um papel de posição que havia sido distribuído pelo Ministro do Interior para jornalistas, detalhando suas propostas e objeções da União.

"Isso é apenas uma parte normal da política", diz Lanz.

Frei responde: "Isso não é uma base aceitável para um compromisso. Mas não deixaríamos isso nos impedir de conversar. É por isso que participamos da reunião mesmo que as condições não fossem atendidas."

Ele continua: "Encerramos as negociações porque nada foi alcançado." Então, elas foram interrompidas afinal?

"Pode haver uma percepção diferente", diz Lanz, um pouco surpreso.

"Sempre estaremos abertos ao diálogo"

A discussão pode ter terminado, mas então Thorsten Frei revela um detalhe crucial: "Como democratas, sempre estaremos abertos ao diálogo. E ainda não há nada de definitivo. No entanto, precisamos de uma nova base: precisamos encontrar terreno comum para produzir resultados compartilhados."

Então, haverá mais discussões sobre migração afinal? Lanz quer confirmar e pergunta novamente: "Essas negociações não foram canceladas; estão apenas em pausa?"

E Frei responde com afirmação: "Sim, da nossa perspectiva. Estamos sempre abertos ao diálogo. Mas precisamos de uma base para isso. Não voltaremos nessas condições porque não faremos nenhum progresso. Ambos os lados precisam fazer progresso um em direção ao outro para alcançar melhorias fundamentais."

Os próximos passos da União estão incertos no momento. Teremos que esperar pelo próximo talk show para saber.

