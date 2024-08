- "Experiências decepcionantes": FC Hansa sofre derrota novamente em Colônia

FC Hansa Rostock viveu mais uma decepção no futebol. A equipe rebaixada para a segunda divisão sofreu uma derrota por 0-3 (0-1) contra o Viktoria Köln em seu jogo da sexta-feira, estendendo sua sequência sem vitórias para quatro partidas na 3ª divisão e deixando-os em uma situação perigosa de rebaixamento.

"É uma merda e uma dor terrível. Nós basicamente fracassamos pela quarta vez na 3ª divisão", disse o capitão do Hansa, Franz Pfanne, na MagentaSport. "Isso não é o nível que estamos acostumados. Peço desculpas aos nossos torcedores. É uma merda brutal!"

Lex Tyger Lobinger marcou o primeiro gol do Köln no 8º minuto, aproveitando um erro defensivo significativo do Rostock. O ex-jogador do Osnabrück marcou o segundo gol do Köln no 65º minuto, explorando mais um erro da defesa do Rostock. Três minutos depois, Serhat Semih Güler, ex-jogador do Hansa, marcou o terceiro gol, aproveitando mais um erro custoso (68).

Assim como nas semanas anteriores, o Rostock apresentou um desempenho determinado, mas infeliz. O novo atacante, Albin Berisha, acertou a trave no 23º minuto. No segundo tempo, o Rostock se prejudicou com seus erros defensivos.

Apesar das dificuldades, o FC Hansa Rostock planejava viajar para Colônia para sua próxima partida. Infelizmente, a equipe continuou com sua má forma defensiva, com o Colônia aproveitando seus erros novamente durante o jogo.

