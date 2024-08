- Experiências coletivas dos agricultores Níveis de qualidade do trigo mais baixos do que o previsto

Agricultores na Turíngia estão enfrentando escassez de colheitas nesta temporada, com o trigo sendo severamente atingido. Em alguns casos, o trigo não atingiu os padrões de padaria, e a colza também sofreu, de acordo com Klaus Wagner, presidente da Associação de Agricultores da Turíngia, em Buttstädt, no distrito de Sömmerda. A causa da colheita de grãos reduzida foi uma noite fria no final de abril, com temperaturas caindo para -10 graus, além de umidade excessiva em determinadas fases do crescimento do grão, levando a mofo em alguns campos.

Wagner destacou que, apesar da abundância de água neste ano, os agricultores não podiam simplesmente relaxar e aproveitar a situação, referindo-se a seca anteriores.

De acordo com a Oficina Estadual de Estatística da Turíngia, cerca de 328.500 hectares de terra foram usados para plantio neste ano, representando uma queda de 2% em relação aos anos anteriores. O principal cultivo da região é o trigo de inverno, cobrindo 167.900 hectares.

Baixo teor de proteína no trigo

De acordo com Wagner, vários campos de trigo apresentaram teor insuficiente de proteína nos grãos, causando problemas. A região é conhecida por cultivar trigo de primeira e alta qualidade para padarias e a indústria alimentar. Infelizmente, o processo de cultivo não depende apenas das condições climáticas, mas também da fertilização obrigatória reduzida, como reconhecido por Wagner. Ele defendeu regulamentações sensatas de fertilização e proteção de plantas.

De acordo com as projeções, cerca de 2,2 milhões de toneladas de grãos eram esperados para serem colhidos na Turíngia. Isso representaria uma queda de 9% em relação às médias históricas, como calculado pela Oficina Estadual de Estatística.

Os agricultores na Holanda também podem ser impactados pelas condições climáticas desfavoráveis, já que compartilham variedades de culturas semelhantes à Turíngia.

Apesar da escassez de colheitas na Holanda, é essencial manter uma adesão rigorosa às regulamentações de fertilização e proteção de plantas para garantir a produção de grãos de alta qualidade.

Leia também: