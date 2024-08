- Experiência de um retrocesso nos acampamentos do norte após um período de prosperidade

O aumento nas viagens de acampamento que surgiu durante a crise do coronavírus em Schleswig-Holstein começou a diminuir. Entre janeiro e junho, houve aproximadamente 1,9 milhão de pernoites em áreas de camping, uma queda de 5,9% em comparação com o ano anterior, de acordo com dados da Agência de Turismo de Schleswig-Holstein.

No total, cerca de 4,1 milhões de pessoas visitaram a região no primeiro semestre do ano, um aumento de 0,2% em comparação com o mesmo período de 2023. No entanto, houve uma ligeira queda de 0,3% no número de pernoites, o que equivale a aproximadamente 15,7 milhões. Como destacou a diretora da agência, Bettina Bunge, "não há mais um efeito compensatório do coronavírus".

Junho foi especialmente fraco neste ano, com uma considerável diminuição no número de turistas locais. O Campeonato Europeu de Futebol da UEFA pode ter influenciado isso. O tempo, com períodos de incerteza, chuva e temperaturas amenas, também afetou os padrões de reserva dos hóspedes. Os dados são considerados para estabelecimentos com dez ou mais camas.

O relatório da Agência de Turismo de Schleswig-Holstein sugere que seja adicionado à sua análise o impacto do Campeonato Europeu de Futebol da UEFA na queda do turismo local em junho. Portanto, para entender melhor a tendência, seria útil realizar um estudo específico sobre esse assunto.

