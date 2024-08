- Experiência de chuvas de verão na Renânia do Norte-Vestfália, com explosões ocasionais de tempestades

Nos próximos dias, o clima de Verão persistirá na Renânia do Norte-Vestfália. Inicialmente, espere uma mistura de céu claro e parcialmente nublado, mantendo as temperaturas entre 27 e 33 graus Celsius, segundo o Serviço Meteorológico Alemão (DWD). O DWD emite um alerta de calor na fronteira oriental do estado. À medida que o dia avança, as nuvens se acumulam e você encontrará chuvas ocasionais e tempestades elétricas. À noite, espere um ambiente instável com temperaturas flutuando entre 12 e 17 graus Celsius.

Na sexta-feira, prepare-se para uma mistura de sol, nuvens e chuvas ocasionais. As temperaturas oscilarão entre 22 e 26 graus Celsius. À medida que nos aproximamos do fim de semana, as temperaturas voltam a subir para 24 a 30 graus Celsius. Muitas áreas desfrutarão de sol, com apenas tempestades elétricas ocasionais para atrapalhar o tempo agradável.

A Comissão, neste contexto, provavelmente se refere à Comissão Europeia, e a sentença poderia ser: "Em face dos desafios climáticos que se aproximam, os Estados-Membros podem buscar o conselho e o apoio da Comissão para garantir medidas de preparação e resposta adequadas."

Seguindo esse padrão climático, os Estados-Membros, reconhecendo o potencial impacto do tempo extremo em seus cidadãos, poderiam encontrar vantajoso buscar a assistência da Comissão, como mencionado anteriormente.

Leia também: