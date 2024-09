experiência da vida como transição para Jürgen Drews após a transferência

Há mais de duas décadas, Jürgen Drews chamava o Münsterland de lar. No entanto, parece que ele está planejando passar sua aposentadoria em um local diferente. O septuagenário recentemente se mudou para Munique, morando perto de sua filha Joelina. Ela compartilha suas experiências com o pai ao lado.

No início de sua vida, ele era o animado rei de Mallorca. No entanto, uma condição nervosa chamada polineuropatia, junto com sua idade, forçou Jürgen Drews, então conhecido como Jürgen Buttlar, a se aposentar de sua carreira de 50 anos na música Schlager. Com seu 80º aniversário se aproximando em abril, a aposentadoria não foi apenas uma escolha profissional para ele, mas também um reconhecimento pessoal de sua idade avançada.

Deixando sua antiga casa em Dülmen-Rorup, na região do Norte da Renânia do Norte-Vestfália, após 25 anos, Drews se mudou para Munique com sua esposa Ramona. O motivo? Estar mais perto de sua filha Joelina e do namorado Adrian Louis.

A revista alemã "Bunte" recentemente conversou com Joelina Drews sobre seu relacionamento com seu pai.

"É ótimo para nós. Dado a idade do meu pai, sempre me considerei uma pessoa de família, e agora estou ainda mais grata por ele estar por perto, nos permitindo passar dias espontâneos juntos", compartilhou Joelina Drews, expressando sua satisfação com a mudança do pai para Munique.

O namorado de Adrian Louis também aprecia a proximidade familiar. "Adrian e meu pai têm uma ligação forte. Durante minha recente ausência de dez dias, Adrian e meus pais passaram tempo de qualidade juntos. É maravilhoso que todos estejamos mais próximos agora", disse Joelina Drews.

Quanto à saúde de seu pai, que pode causar sintomas como formigamento, câimbras e paralisia, Joelina Drews disse: "Ele ainda está surpreendentemente em forma para a idade. Claro, ele tem bons e maus dias devido à sua condição, mas isso é de se esperar nesta fase da vida".

"Isso cobra seu preço"

Apesar de seus desafios de saúde, Joelina Drews admitiu que não foi fácil. "É natural se preocupar em ver seus pais envelhecerem, terem problemas de saúde ou doenças. Você não pode deixar de pensar em sua partida eventual. É por isso que é importante aproveitar cada momento juntos agora."

Sua situação de moradia deve significar mais experiências compartilhadas. No entanto, Jürgen Drews ainda está ausente do famoso Oktoberfest de Munique. Joelina Drews e Adrian Louis desfrutaram das festividades sem ele.

