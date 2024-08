- Expedições subaquáticas descobrem numerosos organismos novos dentro de cadeias montanhosas submergidas.

A cerca de 1450 quilômetros no Atlântico, fora da costa do Chile, encontra-se uma pérola escondida, lentamente revelando seus segredos. Durante sua terceira expedição em 2024, cientistas do "Instituto Oceânico Schmidt" exploraram e mediram um colosso subaquático com 3109 metros de altura. Anteriormente, durante suas expedições iniciais no início de 2024, eles haviam relatado o descobrimento de 150 novas espécies. Agora, eles acrescentaram outras 20, que acreditam ser desconhecidas pela ciência. Eles revelaram essas descobertas numa quarta-feira.

Novas criaturas foram capturadas em câmera pela primeira vez, como um polvo vivo da espécie Promachoteuthis. Segundo o instituto, essa espécie é tão rara que suas descrições foram feitas apenas a partir de espécimes mortos encontrados em redes, alguns datando do século 19. A equipe também afirmou ter documentado um polvo Casper pela primeira vez no Pacífico Sul. Eles conseguiram filmar dois gelatinosos Bathyphysa, comumente chamados de "monstros de espaguete voadores".

Mapeando e Pesquisando Gigantes Subaquáticos

"Ao término de nossa terceira expedição na região, estudamos cerca de 25 gigantes subaquáticos na Cordilheira de Nazca e Salas y Gómez", disse Tomer Ketter, Co-Cientista Chefe e Técnico Marinho do Instituto Oceânico Schmidt, por meio de um comunicado à imprensa. "Nossos achados enfatizam a impressionante diversidade desses ecossistemas enquanto mostram as lacunas em nosso conhecimento sobre como esses ecossistemas subaquáticos se conectam. Esperamos que os dados obtidos dessas expedições ajudem a formular estratégias futuras para preservar esses ambientes intocados para as futuras gerações".

Os pesquisadores pretendem fornecer dados significativos para potenciais medidas de proteção em um acordo futuro da ONU para proteger os mares altos com suas investigações.

Após sua exploração e descoberta de inúmeras novas espécies, os estudiosos expressaram sua intenção de mergulhar ainda mais no desconhecido, realizando uma pesquisa abrangente ['Pesquisa no mar'] para desvendar mais segredos do fundo do mar. Com as informações coletadas, eles esperam contribuir para o desenvolvimento de estratégias de conservação eficazes para esses gigantes subaquáticos, como parte de um acordo futuro da ONU para proteger os mares altos.

