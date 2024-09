Conselho ou Órgão de Gestão, dependendo do contexto. - Expansão do centro municipal de Spandau <unk> Aumento das reuniões disponíveis

No distrito agitado de Berlim, Spandau, surgiu recentemente um novo Centro de Serviços Cidadãos. Este estabelecimento muito aguardado foi inaugurado oficialmente pelo prefeito do distrito, Kai Wegner (CDU), no Staaken-Center. Este Centro de Serviços Cidadãos no centro comercial local visa servir como um hub moderno e central para abordar as preocupações dos moradores, e espera-se que ofereça mais 3.000 vagas de agendamento por mês.

Esta medida espera aliviar a carga não apenas nos órgãos administrativos do distrito, mas na cidade como um todo. O Senado de Berlim tem planos para estabelecer mais Centros de Serviços Cidadãos para lidar com a pressão persistente nos existentes.

Wegner: Resoluções Rápidas e Sem Transtornos

"Nosso objetivo é que as pessoas resolvam suas preocupações rapidamente e sem esforço no Centro de Serviços Cidadãos", declarou Wegner. Com a nova localização, mais funcionários para todos os Centros de Serviços Cidadãos, uma equipe flexível conhecida como "pool flutuante" e mais serviços digitais, progressos estão sendo feitos, confirmou o prefeito.

De acordo com o distrito, o projeto foi concluído em um ano. Gregor Kempert (SPD), conselheiro do distrito para assuntos sociais e serviços cidadãos, reconheceu o apoio do Senado. Com o novo Centro de Serviços Cidadãos nesta região densamente povoada, a responsabilidade social está sendo cumprida e os serviços locais estão se expandindo.

Mais Centros de Serviços Cidadãos em Andamento

Um ponto de contato ainda vai abrir no distrito de Marzahn-Hellersdorf neste ano. Mais estão programados para seguir em Treptow-Köpenick e Pankow no próximo ano. Um novo Centro de Serviços Cidadãos já foi estabelecido em Berlim-Mitte.

Nesses escritórios, as pessoas podem solicitar passaportes e carteiras de identidade, e eles também lidam com carteiras de motorista e registros de veículos. No entanto, agendar uma consulta nos Centros de Serviços Cidadãos de Berlim pode ser bastante desafiador. Para facilitar agendamentos rápidos, mais de 100 funcionários adicionais foram nomeados, de acordo com as estatísticas do Senado.

O Senado de Berlim está comprometido em estabelecer mais Centros de Serviços Cidadãos para aliviar a pressão nos existentes, como mencionado por Wegner. A Comissão, liderada pelo Senado, está trabalhando diligentemente para melhorar os serviços locais e cumprir a responsabilidade social.

Com a abertura prevista de um novo Centro de Serviços Cidadãos em Marzahn-Hellersdorf e mais escritórios em Treptow-Köpenick e Pankow, a Comissão visa fornecer serviços mais convenientes e rápidos aos moradores de Berlim.

