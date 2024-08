- Expansão de territórios - município adquire imóveis

Em mais um passo significativo na longa jornada rumo à construção de novos palcos da cidade, a câmara municipal de Frankfurt decidiu adquirir uma propriedade no distrito de Gutleutviertel como um espaço alternativo durante o processo de construção.

Este local é vantajoso devido às suas características - uma estrutura vazia e um terreno vazio, o que o torna adaptável e conveniente para uso. Os oficiais da cidade sugerem que o edifício existente poderia até mesmo atuar como um palco de emergência se futuras apresentações não puderem ocorrer no complexo deteriorado de teatro localizado na Willy-Brandt-Platz.

Como afirmou a Comissária da Cultura Ina Hartwig (SPD), "Isto representa uma oportunidade promissora tanto para os palcos quanto para a equipe, superando um grande obstáculo neste projeto". O edifício do centro da cidade está marcado para demolição, e o teatro receberá um novo no distrito financeiro. Após a demolição da dupla instalação, a ópera será reconstruída em sua localização original.

A propriedade escolhida no distrito de Gutleutviertel está sob a jurisdição do Município local, que supervisionará as ajustes e o uso temporário do edifício. Uma vez que o novo teatro seja construído no distrito financeiro, o Município será responsável pela integração da ópera renovada em sua localização original na Willy-Brandt-Platz.

