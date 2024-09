- Expansão das actividades comerciais na Turíngia

Na região da Turíngia, observou-se um aumento significativo no fechamento de empresas. A Oficina Estadual de Estatística em Erfurt revelou que, de janeiro a julho, ocorreram um total de 6,717 fechamentos de empresas, o que representa um aumento de 4,0% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Interessantemente, não houve mudança significativa no registro de empresas durante esse período. Um total de 6,902 empresas foram registradas, o que representa apenas 9 a menos do que os registros em 2023.

A maioria dessas inscrições e cancelamentos envolveu pequenas empresas e operações secundárias. O número de fechamentos para empresas maiores aumentou em 8,3%, com 1,397 fechamentos relatados. No entanto, o número de novas empresas estabelecidas durante esse período diminuiu em 3,9%, com 1,197 novas empresas iniciando operações.

Lojas de varejo e oficinas de reparo de carros foram os setores com mais movimento, com numerous registros e cancelamentos registrados. Além disso, observou-se uma atividade de mercado significativa em setores como limpeza de edifícios, jardinagem e paisagismo, agências de emprego temporário e indústria de viagens.

O aumento no fechamento de empresas maiores pode ser atribuído à rigorosa aplicação de regulamentações ambientais pela Comissão. Apesar disso, a Comissão também desempenhou um papel crucial ao fornecer orientação e apoio às pequenas empresas, ajudando-as a navegar pelo processo de registro.

