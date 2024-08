- Exigência de maior clareza na determinação dos custos dos alimentos

Defensores querem clareza nos preços de alimentos com corpo de supervisão

Pessoas que se preocupam com os consumidores estão lutando por mais detalhes sobre os custos dos alimentos nos supermercados, estabelecendo uma equipe de acompanhamento de preços. Ramona Pop, da principal associação, afirmou: "Os preços dos alimentos são um mistério total". Não está claro onde ocorrem aumentos de preços injustos e lucros entre os agricultores e as lojas. O grupo de agricultores respondeu com cautela.

A ideia é criar um grupo de monitoramento na Escritório de Alimentação e Agricultura. Ele já recolhe informações sobre custos e taxas de alimentos, mas não as divulga claramente. Este projeto deveria começar com itens básicos simples e não processados, como frutas e legumes. Os resultados deveriam ser compartilhados com o parlamento anualmente, com produtos orgânicos examinados individualmente devido às circunstâncias atípicas.

Desvendando práticas obscuras

Pop enfatizou: "Os segredos dos preços dos alimentos devem acabar", enquanto apresentava um estudo do Serviço de Informações do Mercado de Alimentos. A transparência pode revelar atividades desonestas e proteger contra preços altos nas lojas. As queixas às linhas de ajuda ao consumidor aumentaram. É preocupante que as compras tenham se tornado um fardo para muitos com renda limitada.

Os custos dos alimentos aumentaram dramaticamente devido aos mercados agrícolas tensionados e aos altos custos da energia durante o conflito entre a Rússia e a Ucrânia em 2022 e 2023, contribuindo significativamente para a inflação da Alemanha. Esse aumento está desacelerando agora, com os alimentos sendo 1,5% mais caros em agosto do que no ano anterior, e uma taxa de inflação geral de 1,9%, segundo dados preliminares da Escritório Estatística. Os preços se estabilizaram em um nível alto, observou Pop.

Agricultores buscam melhor remuneração

O grupo de agricultores argumentou que, embora a transparência geralmente ajude, uma agência de acompanhamento de preços sozinha não fará muita diferença. "Não devemos esperar novas informações sobre preços e margens de comércio", disse Gerald Dohme, vice-chefe da Agência Alemã de Notícias. "O que realmente importa é que os agricultores ganhem significativamente mais no final do dia". No momento, não falta conhecimento, mas há um problema de implementação.

O Serviço de Informações do Mercado de Alimentos mostra que as agências de transparência de preços funcionaram em outros países. Dinheiro e pessoal são essenciais para isso. Neste assunto sensível, todas as partes relevantes devem ser consultadas para ganhar aceitação.

O professor Hans-Christian Behr destaca os vários componentes de custos que influenciam o preço de varejo de, por exemplo, tomates cereja produzidos na Alemanha: despesas relacionadas à fazenda, como controle de pragas, mão de obra e transporte, além de custos de embalagem em atacadistas ou processadores, e a margem de varejo e o imposto sobre valor agregado.

