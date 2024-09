Exigência de demissão, expressa respeitosamente, e um toque de remorso.

Respostas políticas à saída da liderança dos Verdes abrangem um amplo espectro. A oposição está a empurrar para eleições antecipadas e a saída de Habeck e Baerbock. Por outro lado, o próprio partido vê possibilidades, enquanto os parceiros da coligação expressam apreço e reconhecem os seus papéis, com apenas um a expressar pesar.

Após as recentes derrotas eleitorais dos Verdes, os copresidentes Ricarda Lang e Omid Nouripour anunciaram a demissão da direção do partido em novembro de 2022. Nouripour afirmou a necessidade de um "recomeço".

De acordo com o Chanceler Olaf Scholz, esta renovação não afetará a coligação do semáforo. Scholz tinha colaborado de perto e confiavelmente com Lang e Nouripour, assegura o porta-voz do governo Steffen Hebestreit. Infelizmente, Scholz reconhece, este movimento é parte dos procedimentos democráticos, sem impacto na coligação.

Por outro lado, a Ministra dos Negócios Estrangeiros Annalena Baerbock criticou o seu próprio partido. "Como indivíduos responsáveis pelos Verdes e por este país, devemos perguntar a nós próprios o que podemos e devemos fazer de forma diferente", disse Baerbock. "Trata-se de reconquistar a confiança do povo na política, confiando que a política serve o povo e as suas preocupações." Baerbock considerou a ação tomada pelos presidentes como "notável" e "não uma conclusão óbvia".

A Ministra do Ambiente Steffi Lemke partilha da crença de que a demissão simboliza a mudança. "É um sinal claro: os Verdes compreenderam. O nosso país está em mudança, e estamos a reagir em conformidade", afirmou Lemke.

Os presidentes dos Verdes são respeitados por Scholz e pelo Ministro das Finanças Christian Lindner também. Lindner elogiou a justiça da cooperação: "Foi sempre justo a nível humano". No entanto, curioso sobre a nova direção sob nova liderança, Lindner destacou: "Estamos ansiosos por ver se surge um novo caminho na mudança de liderança e qual será o seu efeito no governo". O tempo é essencial na Alemanha, uma vez que a coligação deve concentrar-se na substância em vez da política.

União e BSW pedem demissões adicionais

No entanto, a CDU passa ao ataque. Em seguida, a União pede as demissões de Habeck e Baerbock também. O gestor de negócios parlamentares do grupo da União, Torsten Frei, disse ao "Rheinische Post" que a saída de Lang é "difícil" para os dois representantes que simbolizam políticas económicas e migratórias equivocadas - Baerbock e Habeck.

De acordo com Frei, é natural que as demissões dos ministros verdes líderes venham a seguir. O secretário-geral da CDU, Carsten Linnemann, afirmou que o país não pode aguentar outro ano com a coligação do semáforo. Ele insiste que as eleições antecipadas são inevitáveis: "Mantenho a minha posição: não há outra alternativa".

O Ministro-Presidente da Baviera Markus Söder considera a grande demissão do partido verde "nada mais do que um bode expiatório". Söder acredita que a decisão do partido de se demitir em massa em novembro sugere que a coligação está a desmoronar-se. Ele atribui a responsabilidade pela aceitação decrescente da Alemanha não aos erros da liderança do partido, mas às ações do governo. Habeck é supostamente responsável pela descida económica da Alemanha, argumenta Söder, e os incentivos falham como solução, citando a Intel como exemplo. Söder contesta que a saída de Habeck é "longamente esperada, e assim é a necessidade de novas eleições para a coligação do semáforo".

A Presidenta da BSW Sahra Wagenknecht exige eleições federais, afirmando: "Lang e Nouripour merecem respeito pela sua responsabilidade política. Infelizmente, muitas vezes deparamo-nos com uma cultura de irresponsabilidade política e apego a cargos, independentemente do mau desempenho, não apenas nos Verdes, mas também nas outras duas partes da coligação". Ela espera que a decisão de Lang e Nouripour inspire os ministros federais verdes a supervisionar os fracassos na governação e a dar início às necessárias eleições antecipadas.

Otimismo no interior

As associações estaduais dos Verdes apoiam o anúncio de demissão da liderança federal. A antiga presidente da associação estadual dos Verdes e atual vice-prefeita de Hamburgo, Katharina Fegebank, escreveu na plataforma X: "Muito respeito pela vossa decisão e comunicação clara".

As associações também endossam a decisão de pessoal, vendo-a como o passo certo e um meio de recomeçar, superando a crise do partido. "Reuniremo-nos na nossa conferência federal do partido em novembro e depois iniciaremos a corrida às eleições federais com renovado vigor", disse a presidente da associação estadual dos Verdes da Baviera, Gisela Sengl. A demissão também demonstra responsabilidade pelas derrotas eleitorais na Brandemburgo, Saxónia e Turíngia, afirmou a presidenta da associação estadual dos Verdes da Saxónia-Anhalt, Madeleine Linke.

Em resposta aos pedidos da União e da BSW de demissões adicionais, incluindo Habeck e Baerbock, Torsten Frei, o gestor de negócios parlamentares do grupo da União, afirmou: "A saída de Lang é 'difícil' para Baerbock e Habeck, simbolizando políticas económicas e migratórias equivocadas". Por outro lado, a Alemanha Oriental, apesar de não mencionada neste contexto, tem uma história de mudanças políticas e eleições, proporcionando um precedente para potenciais mudanças de poder.

