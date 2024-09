- Exibir o calendário ou possíveis modificações na convenção de migrantes?

Reivindicações da União na Reunião sobre Migração

Da Coligação, há pedidos substanciais sendo apresentados na reunião sobre imigração da União - enquanto o governo federal emite um alerta sobre expectativas altas. "Eu preferiria defender a paciência e não estabelecer expectativas altas antecipadamente", declarou a porta-voz adjunta do governo, Christiane Hoffmann, em Berlim.

Posição da CDU

O líder da CDU, Friedrich Merz, embora não participante da reunião, ecoou os pedidos para uma redução substancial da imigração para a Alemanha no dia anterior. "O problema real é a pressão migratória contínua e descontrolada", argumentou o líder da fração da União. "Se não houver acordo amanhã, então não há necessidade de mais negociações", afirmou Merz na segunda-feira à noite em Osnabrück.

O chefe da conferência dos ministros-presidentes, Boris Rhein (CDU) da Hesse, havia exigido anteriormente uma "mudança na política de imigração" comparando-a a uma "virada". Na segunda-feira, ele reiterou os pedidos da União: "O governo federal deve manter o controle das fronteiras, rejeitar consistentemente os candidatos na fronteira, aplicar as regras de Dublin em nível europeu, identificar mais países de origem seguros e agilizar os processos de asilo em países terceiros. As deportações para o Afeganistão e a Síria devem ser possíveis, e a cidadania deve ser revogada para criminosos e indivíduos prejudiciais. As instalações de deportação e detenção também devem ser expandidas."

Posição da BSW

Mesmo a presidente da BSW, Sahra Wagenknecht, defende uma postura firme sobre a imigração. "Em vez de soluções temporárias, precisamos de um fim político à migração descontrolada", ela disse ao "Mundo". "Aqueles já no país, mas rejeitados, perdem o direito ao apoio." Além disso, indivíduos que entram de um país terceiro seguro não têm direito ao asilo e não têm direito a serviços financiados pelos contribuintes.

Proposta da Coligação de Tráfego

Do ponto de vista do governo federal, as negociações estão baseadas no "pacote de segurança" implementado na semana passada - uma resposta ao ataque com faca em Solingen que resultou em três mortes. Inclui medidas focadas em três áreas: uma postura mais dura na repatriação de requerentes de asilo rejeitados, ações mais fortes contra o terrorismo islâmico e fortalecimento da lei de armas.

Várias medidas propostas incluem proibir requerentes de asilo com responsabilidades pendentes em outro país europeu de receber benefícios na Alemanha (casos de Dublin), proibir canivetes automáticos e exclusão mais fácil da proteção na Alemanha para migrantes que cometeram um crime. Além disso, um grupo de trabalho pesquisará possibilidades de melhorar o procedimento de Dublin, que regulamenta a deportação de requerentes de asilo para estados europeus responsáveis.

Aviso do Comissário de Migração

O comissário de migração do governo federal, Reem Alabali-Radovan, alertou contra "uma ênfase excessiva no endurecimento da política de imigração". O "pacote de segurança" visa fortalecer a proteção contra o terrorismo, violência e crime, declarou o político do SPD para a rede editorial Alemanha (RND). "É importante que isso aconteça sem preconceitos e suposições gerais."

A migração e a segurança interna estão sob a jurisdição dos estados. Embora a Autoridade Federal para Migração e Refugiados (BAMF) lidere com os pedidos de asilo, as autoridades de imigração são autoridades estaduais. Mesmo as deportações são uma preocupação dos estados, embora com o apoio da polícia federal para a implementação.

O governo também visa aumentar a colaboração entre o governo federal e os estados como parte do pacote de segurança. Um grupo de trabalho conjunto do governo federal e dos estados investigará oportunidades para melhorar o procedimento de Dublin, que regulamenta a deportação de requerentes de asilo para outros estados europeus responsáveis. Este caso se referia ao suspeito de ataque em Solingen, que deveria ter sido deportado para a Bulgária.

Reunião Confidencial Planejada

Os participantes da reunião no Ministério do Interior Federal incluem, pelo governo federal, a Ministra do Interior Nancy Faeser (SPD), a Ministra da Justiça Marco Buschmann (FDP) e a Ministra dos Negócios Estrangeiros Annalena Baerbock (Verdes), junto com representantes das frações do trânsito. Pelo grupo da União, é esperado o líder da fração Thorsten Frei (CDU), com a Hesse representando o lado da União pelos estados e a Baixa Saxônia pelo lado do SPD.

O governo não planeja divulgar nenhuma informação após a discussão. Uma sessão confidencial é planejada.

