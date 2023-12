Exclusivos: Gravações e e-mails mostram como a equipa de Trump levou cédulas eleitorais falsas para DC no esforço final para anular a eleição de 2020

Então, os agentes da campanha de Trump se esforçaram para levar cópias dos certificados falsos de Michigan e Wisconsin para a capital do país, contando com uma cadeia aleatória de mensageiros, bem como com a ajuda de dois republicanos no Congresso, para tentar levar os documentos ao então vice-presidente Mike Pence enquanto ele presidia a certificação do Colégio Eleitoral.

De acordo com os e-mails e gravações obtidos pela CNN, os agentes chegaram mesmo a considerar o fretamento de um jato para garantir que os ficheiros chegassem a Washington, DC, a tempo do processo de 6 de janeiro de 2021.

Os novos detalhes fornecem um vislumbre dos bastidores do caótico esforço de última hora para manter Donald Trump no cargo. O esquema de eleitores falsos aparece com destaque na acusação criminal do advogado especial Jack Smith contra o ex-presidente, e alguns dos funcionários que estavam envolvidos falaram com os investigadores de Smith.

Os e-mails e as gravações também indicam que um dos principais advogados da campanha de Trump participou em discussões de última hora sobre a entrega dos certificados de eleitor falsos a Pence, o que pode comprometer o seu testemunho perante a comissão da Câmara dos Representantes que investigou o caso de 6 de janeiro, segundo o qual ele tinha deixado passar a responsabilidade e não queria colocar o antigo vice-presidente numa situação difícil.

Estes pormenores provêm, em grande parte, do advogado pró-Trump Kenneth Chesebro, que foi o arquiteto da conspiração dos eleitores falsos e é agora um dos principais cooperantes em várias investigações estatais sobre o esquema. Chesebro declarou-se culpado, em outubro, de uma acusação de conspiração criminosa na Geórgia, relacionada com o plano dos eleitores, e reuniu-se com os procuradores do Michigan, Nevada e Wisconsin, que estão a investigar os falsos eleitores do Partido Republicano nos seus próprios estados.

Chesebro é um co-conspirador não indicado na acusação federal de interferência eleitoral contra Trump.

Advogado da campanha de Trump "passou-se" com a falta de boletins de voto, diz Chesebro

Os investigadores do Michigan perguntam ao advogado pró-Trump Kenneth Chesebro sobre o papel da campanha de Trump na conspiração dos falsos eleitores. Chesebro diz-lhes que os principais advogados da campanha de Trump estavam alarmados com a possibilidade de os certificados falsos não chegarem à capital do país antes do processo de certificação no Congresso, a 6 de janeiro de 2021.

Fonte: Obtido pela CNN

A CNN obteve o áudio da recente entrevista de Chesebro com investigadores de Michigan e relatou exclusivamente no início deste mês que ele também lhes contou sobre uma reunião no Salão Oval de dezembro de 2020, onde informou Trump sobre o plano de eleitores falsos e como ele se relaciona com 6 de janeiro.

Um advogado de Chesebro não quis comentar. Um porta-voz do gabinete do conselheiro especial não respondeu a um pedido de comentário para esta história.

'Uma decisão de alto nível'

Os e-mails obtidos pela CNN corroboram o que Chesebro disse aos procuradores de Michigan: Ele comunicou com o principal advogado da campanha de Trump, Matt Morgan, e com outro funcionário da campanha, Mike Roman, para transportar os documentos para Washington a 5 de janeiro.

A partir daí, o senador Ron Johnson, do Wisconsin, e um congressista da Pensilvânia ajudaram no esforço para que os documentos chegassem às mãos de Pence.

"Trata-se de uma decisão de alto nível para obter os votos do Michigan e do Wisconsin", disse Chesebro aos procuradores do Michigan. "E tiveram de recorrer a um senador dos EUA para tentar acelerar o processo, para o fazer chegar a Pence a tempo."

Campanha de Trump considerou fretar um jato para levar os boletins de voto para Washington, diz Chesebro

O advogado pró-Trump Kenneth Chesebro, um arquiteto do plano de eleitores falsos, disse aos procuradores do Michigan que os principais advogados da campanha de Trump consideraram fretar um jato privado para levar as cédulas eleitorais falsas para a capital do país a tempo do processo de certificação de 6 de janeiro de 2021 no Congresso.

Fonte: Obtido pela CNN

Chesebro também discutiu o episódio com investigadores de Wisconsin na semana passada, quando se sentou para uma entrevista com o gabinete do procurador-geral como parte de uma investigação estadual separada sobre a trama de eleitores falsos, disse uma fonte familiarizada com o assunto à CNN.

Os procuradores do Wisconsin perguntaram sobre o episódio "extensivamente", disse a fonte, referindo que Chesebro discutiu a forma como um funcionário do Partido Republicano do Wisconsin levou o certificado de Milwaukee para Washington e depois o entregou a Chesebro.

O relato em primeira mão da perspetiva de Chesebro ajuda a preencher a narrativa por trás do esforço para entregar em mãos as listas de eleitores a Pence, que é vagamente referenciado na acusação federal de Smith.

Trump declarou-se inocente das acusações, que incluem conspirar com Chesebro e outros para obstruir o processo de certificação de 6 de janeiro. Antes da confissão de culpa de Chesebro na Geórgia, os seus advogados contactaram a equipa de Smith. Até esta semana, ele ainda não recebeu resposta dos promotores federais, disse uma fonte familiarizada com o assunto à CNN.

De acordo com uma fonte familiarizada com o assunto, os investigadores federais falaram com várias pessoas envolvidas na confusão com os certificados de eleitor falsos. Isto inclui entrevistas com funcionários de Trump que foram incumbidos de transportar os documentos para Washington e alguns eleitores falsos que sabiam do planeamento.

Um porta-voz da campanha de Trump não respondeu a um pedido de comentário.

Questionado sobre o episódio, um porta-voz de Johnson remeteu para os seus comentários anteriores, em que afirmou que "o meu envolvimento nessa tentativa de entrega durou alguns segundos" e que, "no final, esses eleitores não foram entregues".

Coordenação "dia a dia

De acordo com as gravações da reunião de Chesebro com os promotores de Michigan, ele explicou como um memorando legal que escreveu para Wisconsin se transformou em uma operação nacional, onde os advogados de Trump estavam "coordenando dia a dia os esforços de mais de uma dúzia de pessoas com o Partido Republicano e com a campanha de Trump".

Em 4 de janeiro de 2021, Morgan enviou um e-mail a Chesebro e Roman pedindo a confirmação de que todas as listas de eleitores de Trump tinham sido recebidas pelo Congresso, de acordo com os documentos obtidos pela CNN.

Roman respondeu que o certificado de Michigan havia sido enviado em 15 de dezembro, mas ainda estava "em trânsito" em uma instalação do Serviço Postal dos EUA em DC. O certificado do Wisconsin também aparentemente não tinha chegado.

Chesebro disse aos procuradores que Morgan ficou "assustado" quando a campanha se apercebeu de que os certificados falsos do Michigan ainda estavam no correio.

Nesse mesmo dia, Morgan interveio por correio eletrónico, pedindo a Chesebro e Roman que repensassem a forma como iriam entregar os certificados a Pence.

"Ao pensar mais sobre o assunto, um estafeta não poderá aceder ao Capitólio para entregar um pacote selado", escreveu Morgan a 4 de janeiro, de acordo com e-mails obtidos pela CNN "Provavelmente, terão de recorrer à ajuda de um legislador que possa entregar no(s) local(is) apropriado(s). Recomendo vivamente que discutam um plano de entrega revisto com Rudy (Giuliani) para garantir que isto é feito da forma que ele quer."

"Podemos fretar um voo?

Roman estava preocupado com o facto de os documentos do Wisconsin não chegarem a Washington a tempo.

"Podemos fretar um voo? O único voo comercial disponível do MKE (Aeroporto Internacional Milwaukee Mitchell) para o DCA (Aeroporto Nacional Ronald Reagan Washington) chega às 21h30 de amanhã à noite", escreveu Roman a Chesebro em 4 de janeiro, às 23h24min.

A tarefa de transportar fisicamente os documentos dos eleitores para Washington coube a duas pessoas: Um funcionário da campanha de Trump e um funcionário do Partido Republicano do Wisconsin, de acordo com os e-mails e com o que Chesebro disse aos procuradores.

O funcionário do Partido Republicano do Wisconsin que tinha os documentos dos eleitores do estado aterrou depois das 10 horas da manhã de 5 de janeiro no Aeroporto Internacional de Baltimore-Washington, de acordo com os e-mails.

Michael Brown, assessor da campanha de Trump, voou com os certificados de Michigan para o Aeroporto Nacional de Washington, com chegada prevista para cerca das 13 horas, de acordo com os e-mails obtidos pela CNN. Uma fonte familiarizada com o assunto disse à CNN que Brown voou de Atlanta para Washington, porque os funcionários de Trump que tinham a custódia dos boletins de voto do Michigan estavam na Geórgia para as eleições para o Senado.

A campanha reservou e pagou o voo de Brown na Southwest Airlines, disse a fonte. Os registos financeiros da campanha federal indicam que um super PAC pró-Trump pagou à companhia aérea no dia do voo de Brown por viagens relacionadas com os esforços de "recontagem" das eleições.

Encontro no Trump Hotel

Os e-mails mostram que Brown e o funcionário do Partido Republicano de Wisconsin foram instruídos a encontrar Chesebro no Trump International Hotel, no centro de Washington, para entregar os certificados de eleitor falsos. Chesebro disse num e-mail que guardaria os boletins de voto no cofre do seu quarto de hotel até chegar a altura de os entregar.

Os funcionários do Partido Republicano do Wisconsin ficaram irritados com o pedido de envio dos certificados de eleitor falsos para Washington. "Os idiotas do Trump querem que alguém leve os documentos originais dos eleitores para o Presidente do Senado", escreveu um funcionário do Partido Republicano do Wisconsin ao então presidente do partido no estado, Andrew Hitt, a 4 de janeiro, de acordo com o relatório da comissão de 6 de janeiro.

Hitt - que forneceu informações aos investigadores federais sobre os esforços para fazer chegar os certificados de eleitor falsos a Washington, segundo uma fonte familiarizada com o assunto - disse à comissão de 6 de janeiro que o envio por correio acabou por ser um exagero, porque os documentos originais que o partido estatal tinha enviado por correio para Washington chegaram mesmo a tempo.

Levando os certificados para dentro do Capitólio

Os documentos ainda tiveram de ser entregues em mão no gabinete de Pence no Senado, no Capitólio.

O plano dos eleitores - tal como imaginado por Chesebro e outros aliados de Trump - era que Pence pudesse rejeitar os eleitores legítimos de Biden e reconhecer os "eleitores suplentes" de Trump a 6 de janeiro, enquanto os legisladores contabilizavam os votos eleitorais de cada estado. De acordo com a lei federal, os certificados precisam ser apresentados fisicamente no plenário do Congresso durante a sessão conjunta, enquanto os legisladores contabilizam os votos eleitorais.

Chesebro disse aos investigadores que Roman o colocou em contacto com um assessor de um legislador do Partido Republicano da Pensilvânia que ele acreditava ser o deputado Scott Perry para entregar os documentos. Chesebro não sabia ao certo para que congressista o funcionário trabalhava - e o relatório de 6 de janeiro diz que um funcionário de outro republicano da Pensilvânia, o deputado Mike Kelly, ajudou a entregar os documentos nesse dia.

"Eu tinha o material do Wisconsin. Mike Brown [assessor de campanha de Trump] tinha as coisas do Michigan. Fomos até ao edifício Longworth Office Building, e o tipo com o Perry, ou lá como se chama, e outro tipo, que eram como que funcionários da Câmara, pegaram neles e disseram: 'Vamos levá-los até ao Senado e entregá-los a um funcionário do Senado'", disse Chesebro aos procuradores do Michigan, de acordo com o áudio obtido pela CNN.

"Não sei por que razão, logisticamente, não o levámos diretamente a Johnson. Mas foi assim que o fizemos", acrescentou.

Chesebro descreve o papel de dois legisladores do Partido Republicano no esquema dos eleitores

O advogado pró-Trump Kenneth Chesebro, um arquiteto do plano de eleitores falsos, conta aos promotores de Michigan sobre como o senador de Wisconsin Ron Johnson e o deputado da Pensilvânia Scott Perry, ambos republicanos, ajudaram a levar as cédulas eleitorais falsas ao Capitólio para o processo de certificação de 6 de janeiro de 2021.

Fonte: Obtido pela CNN

Os escritórios de Kelly e Perry não responderam aos pedidos de comentários da CNN.

Brown não fez comentários para esta história. A CNN noticiou anteriormente que ele testemunhou em junho perante o grande júri de Smith na investigação de subversão das eleições de Trump.

A CNN informou anteriormente que Roman participou numa entrevista com a equipa de Smith antes de Trump ser acusado. Foi também acusado no caso de extorsão eleitoral da Geórgia, relacionado com o esquema dos falsos eleitores, e declarou-se inocente.

O advogado de Roman não respondeu a vários pedidos de comentário.

Os pormenores revelados por Chesebro mostram como os membros do Congresso, incluindo um senador dos EUA em funções, estiveram envolvidos no processo de garantir que os certificados eleitorais de Trump acabassem nas mãos de Pence.

A comissão de 6 de janeiro revelou pela primeira vez no ano passado o envolvimento de Johnson na tentativa, sem sucesso, de entregar os certificados eleitorais falsos a Pence, que anunciou na manhã da sessão conjunta que seria inconstitucional fazer o que Trump queria e anular unilateralmente os resultados das eleições.

Durante as audições do ano passado, a comissão revelou mensagens de texto que o assessor de Johnson, Sean Riley, enviou a Chris Hodgson, assessor de Pence, dizendo que Johnson "precisa de entregar algo ao VPOTUS, por favor, avise".

"O que é?" perguntou Hodgson.

"Listas alternativas de eleitores para MI e WI porque o arquivista não as recebeu", respondeu Riley.

"Não lhe dês isso", disse Hodgson.

Que se lixem estes gajos

Na entrevista que deu no Michigan, Chesebro também falou de alguns dos desacordos internos entre os advogados de Trump, os responsáveis pela campanha e outros aliados, que se desentenderam sobre o objetivo do plano dos eleitores e até onde levar as coisas a 6 de janeiro.

Chesebro afirmou - na altura e agora - que o plano era uma medida legal para preservar os direitos legais de Trump.

Mesmo antes de os eleitores de Trump se reunirem nas capitais dos seus estados a 14 de dezembro de 2020, para votarem nos votos falsos e assinarem os certificados, Chesebro soube das preocupações de alguns dos eleitores sobre um possível risco legal, de acordo com e-mails e mensagens de texto relatados pelo Detroit News e obtidos pela CNN.

Em resposta a essas preocupações, Chesebro acrescentou uma linguagem de cobertura aos certificados falsos da Pensilvânia e do Novo México. Propôs a Roman e Morgan que acrescentassem as advertências de contingência à papelada dos sete estados do plano. Mas Roman rejeitou a ideia, de acordo com os e-mails.

"F**k esses caras", Roman enviou uma mensagem de texto a Chesebro em 12 de dezembro de 2020.

Michael Roman, membro da equipe da campanha de Trump, em sua foto de prisão na prisão do condado de Fulton em 25 de agosto em Atlanta.

Por esta altura, a campanha de Trump estava essencialmente dividida em duas. De acordo com as transcrições de testemunhos no Congresso, os funcionários de topo que tinham gerido a atividade diária de Trump até às eleições, incluindo em tribunal, dizem ter cedido responsabilidades a Rudy Giuliani e a outros, como Chesebro. Roman trocou efetivamente de equipa para trabalhar sob a estrutura de Giuliani, de acordo com o testemunho de Morgan e outros.

Um porta-voz de Giuliani não respondeu a um pedido de comentário.

"A coisa descambou mesmo para o meu lado

Chesebro disse aos investigadores do Michigan que os seus próprios e-mails mostram que Morgan continuou profundamente envolvido, incluindo nas últimas horas antes de 6 de janeiro, para garantir que os certificados chegassem a Washington.

"Não tenho um sentimento muito caloroso em relação, pelo menos, aos principais advogados de Trump que fizeram isto, esconderam de mim o que estavam a fazer e depois mentiram ao Congresso sobre mim. Portanto, tem sido muito difícil", disse Chesebro.

Chesebro descreve o papel dos legisladores do Partido Republicano no esquema dos eleitores

O advogado pró-Trump Kenneth Chesebro, um arquiteto do plano de eleitores falsos, conta aos promotores de Michigan sobre como os funcionários do Congresso ajudaram a levar as cédulas eleitorais falsas ao Capitólio para o processo de certificação de 6 de janeiro de 2021. (Chesebro diz que um funcionário do gabinete do deputado Scott Perry esteve envolvido, mas o relatório de 6 de janeiro diz que foi alguém do gabinete do deputado Mike Kelly).

Chesebro descreve ainda as consequências de seu envolvimento nas tentativas de anular a eleição de 2020.

Fonte: Obtido pela CNN

No seu testemunho no Congresso, Morgan disse que sabia do plano dos eleitores, mas que queria distanciar-se do esforço, delegando o trabalho a outros, incluindo os que estavam sob o comando de Giuliani.

Morgan disse à comissão de 6 de janeiro do ano passado que inicialmente acreditava que os eleitores se destinavam a ser utilizados apenas como uma contingência. Os eleitores, segundo ele, deveriam reunir-se nas capitais dos seus estados e emitir os seus votos eleitorais, mas "não necessariamente submeter" os certificados ao Congresso, a menos que "prevalecêssemos" no tribunal.

Morgan disse à comissão que o plano mudou em dezembro, afirmando que tinha deixado de ser uma operação de "lançar e manter" e que tinha "mudado para lançar e enviar". E foi nessa altura que Morgan disse à comissão que tinha desistido, testemunhando que tinha dado instruções a um assessor para "enviar um e-mail ao Sr. Chesebro, educadamente, a dizer: 'esta é a sua tarefa. É responsável pelas questões relacionadas com o Colégio Eleitoral".

"Esta foi a minha forma de assumir a responsabilidade zero", disse Morgan à comissão, acrescentando mais tarde que "seguiu em frente" após o envio do e-mail.

Morgan explicou que estava preocupado com o facto de o novo plano para tentar contar os falsos eleitores a 6 de janeiro "tornar a vida do Vice-Presidente mais difícil e eu não queria fazer parte disso".

"O Sr. Morgan mantém o seu testemunho no Congresso", disseram os seus advogados de defesa à CNN em resposta aos seus e-mails e às declarações de Chesebro aos investigadores.

Em última análise, na véspera da sessão conjunta do Congresso, Morgan ajudou a colocar as cédulas no lugar, de acordo com os e-mails e de acordo com Chesebro, que culpou seus problemas legais diretamente na equipe jurídica da campanha de Trump.

"Eu poderia ter evitado tudo isso", desabafou Chesebro aos promotores de Michigan. "Foi uma verdadeira lição sobre como não trabalhar com pessoas que não conhecemos e em quem não temos a certeza de poder confiar, porque as coisas correram mesmo mal para mim".

Avery Lotz, Annie Klingenberg e Fredreka Schouten da CNN contribuíram para este relatório.

