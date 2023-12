Exclusivo: "Isto não é salvar, é destruir" - o campeão ucraniano de MMA Yaroslav Amosov conta os horrores da guerra

O céu está limpo e calmo, e ouvem-se pássaros a chilrear nas árvores por cima. Amosov descreve a noite como "calma".

Mas para muitos ucranianos, estes momentos têm sido raros desde que a Rússia iniciou a sua invasão a 24 de fevereiro e, a cada passo, Amosov é recordado da destruição que a guerra de Vladimir Putin trouxe à sua terra natal.

Em abril, as autoridades locais afirmaram que cerca de 50% das infra-estruturas críticas de Irpin tinham sido destruídas.

"É difícil olhar para a cidade que já foi cheia de felicidade, de vida", diz Amosov, atual campeão do mundo, à CNN Sport, numa entrevista exclusiva a partir da Ucrânia.

"Aqui sempre foi muito bonito, as pessoas eram felizes, estavam contentes com a sua vida e tinham prazer nela.

"Depois, basta olhar para a cidade agora, que está a arder, que está a ser destruída, e torna-se horrível de se ver. Não se podia andar de carro pela cidade porque as estradas estavam cobertas de árvores e, nalguns sítios, havia partes de casas. Destruição".

O ucraniano é um dos melhores lutadores da sua geração e, com 26-0, detém atualmente a mais longa série de invencibilidade ativa em todas as MMA. A 13 de maio, devia estar a defender o seu título mundial de pesos-médios no evento do Bellator na Arena de Wembley, em Londres.

Amosov estava a perseguir o recorde invicto de todos os tempos de Khabib Nurmagomedov de 29-0 e estava programado para lutar contra Michael Page num combate muito aguardado, antes da invasão da Ucrânia pela Rússia o ter forçado a desistir.

O lutador de 28 anos tinha regressado a casa de um campo de treinos na Tailândia quatro dias antes do início da guerra. Quando as tropas russas começaram a avançar, Amosov diz que levou a mulher e o filho de seis meses para um local seguro nos arredores da Ucrânia, antes de se juntar à defesa territorial para ajudar os civis em Irpin e arredores.

A dura realidade da guerra tornou-se rapidamente evidente.

"Nos primeiros dias, foi muito difícil ver, habituarmo-nos a todos estes acontecimentos, ver como as pessoas fugiam das suas casas", recorda Amosov. "Nem toda a gente podia sair, algumas pessoas tinham pais que não podiam deixar para trás, que eram muito idosos e não se podiam mover corretamente.

"As pessoas correm... levam os filhos, pegam nos pais ao colo e correm, choram, não sabem o que fazer. As pessoas estão a correr com os seus animais de estimação.

"Vi uma situação em que um soldado estava a correr com uma criança nos braços. As coisas da criança estavam todas cobertas de sangue, mas o sangue não era dele, era do pai. A mãe vinha a correr atrás. Não sei o que aconteceu ao pai da criança, mas é muito difícil de ver.

"A criança tinha provavelmente dois ou três anos, mas nem sequer percebeu o que estava a acontecer, não o ouvi chorar, estava provavelmente num choque irreal."

Dada a natureza frenética dos primeiros dias da invasão, Amosov e os seus amigos - que, segundo ele, nunca tinham pegado em armas - receberam apenas uma breve formação sobre como utilizar as armas, uma vez que os combates já tinham começado na cidade.

Amosov diz que um dos momentos que mais o marcou ocorreu algumas semanas mais tarde, depois de grande parte da cidade ter sido libertada da ocupação russa.

A sua equipa tinha percorrido Irpin para distribuir ajuda e encontrou civis que tinham estado escondidos em caves durante quase um mês, com pouca comida e água.

Lembra-se perfeitamente de um homem que encontraram a desfazer-se em lágrimas depois de lhe terem dado algum pão. "Ver uma pessoa a chorar só porque está a segurar um pedaço de pão é muito doloroso e muito doloroso de ver", conta Amosov.

Na semana passada, o Presidente da Câmara de Irpin, Oleksandr Markushin, afirmou numa declaração que os corpos de 290 civis foram recuperados na cidade desde a retirada das forças russas.

Markushin disse que 185 dos mortos foram identificados, a maioria dos quais eram homens. A causa da morte foi "estilhaços e ferimentos de bala". Pelo menos cinco dos mortos sofreram lesões cerebrais e fome, de acordo com Markushin.

No total, mais de oito milhões de pessoas foram deslocadas internamente na Ucrânia, de acordo com o último relatório da Organização Internacional para as Migrações (OIM), uma agência das Nações Unidas.

'Queres defender este país'

Nos seus momentos mais negros, Amosov admite que não sabia se conseguiria sobreviver ao dia e chegar à cama todas as noites. O que o fez continuar, diz ele, foi a "ajuda louca" e a bondade dos cidadãos ucranianos todos os dias.

Muitas vezes, Amosov e o seu grupo não tinham tempo para comer até à noite, mas eram regularmente recebidos à beira da estrada por civis que tinham cozinhado comida e preparado bebidas quentes para os que estavam a ajudar o esforço de guerra da Ucrânia.

Mesmo aqueles que não tinham quase nada tentavam dar algo aos soldados, por vezes apenas uma barra de chocolate.

"Orgulho-me de termos pessoas assim e de vivermos num país maravilhoso como este", afirma.

Embora Amosov tenha sobrevivido ao pior dos combates em Irpin, nem todos os que lutaram ao seu lado tiveram a mesma sorte. Depois de ter tirado uns dias para visitar a mulher e o filho, Amosov diz que quando regressou descobriu que um dos jovens que tinha entrado na defesa territorial com ele tinha morrido.

"É difícil ver quando uma mãe enterra o filho e a namorada, que planeou um futuro com ele, também está ali", recorda. "Esta é a nossa casa, as nossas famílias vivem aqui e queremos que as coisas voltem a ser como eram. Vivíamos uma vida boa, estávamos contentes com tudo.

"Quando olhamos para todas estas pessoas, mulheres, crianças, quando vemos aquelas mães que enterraram os seus filhos, quando vemos o que está a acontecer à nossa cidade, quando a nossa cidade está a arder, queremos ajudar e queremos defender esta cidade, este país".

No mês passado, tornou-se viral um vídeo de Amosov a recuperar o seu cinturão de campeão mundial do Bellator na casa da sua mãe em Irpin.

No vídeo, Amosov volta a subir uma escada na casa carregando um saco plástico, que ele abre para revelar o cinturão.

Ri-se e diz que estava "a receber o cinto pela segunda vez" e, mais tarde, publicou uma fotografia sua a segurar o título no ar, rodeado por um grupo em uniforme militar.

"Naquele momento, foi bom porque o cinto estava são e salvo", diz ele. "Foi bom a minha mãe tê-lo escondido bem e ter sobrevivido e, nesse dia, os soldados russos estavam a retirar-se da nossa parte da Ucrânia, por isso o ambiente era melhor.

"Mas, ao mesmo tempo, estou aqui agora e está tudo calmo na nossa cidade e está tudo bem, mas compreendo e sei o que se passa noutras cidades e é difícil rir com os amigos, é difícil estar de bom humor porque depois de ter estado nestas situações há bombardeamentos a toda a hora e há tiroteios".

'Isto é destruição'

Um dia, durante a guerra, Amosov diz que os seus amigos o alertaram para um fã seu, um jovem que praticava artes marciais mas que agora se encontrava ferido no hospital.

Amosov começou a enviar mensagens de texto ao rapaz e rapidamente combinou ir visitá-lo. Quando chegou, Amosov ficou desolado ao descobrir que este jovem fã, com apenas 20 anos, tinha perdido as duas pernas nos combates.

"Não percebo porque é que as pessoas não acreditam no que se está a passar aqui, pensam que [a Rússia] tem uma 'operação especial' a decorrer para salvar pessoas", diz, referindo-se à descrição eufemística utilizada pelos oficiais russos para descrever a invasão da Ucrânia pelo país.

"Mas vejam o que está a acontecer a Mariupol, vejam todas as outras cidades que temos na Ucrânia que foram danificadas e morreram muitos civis que só queriam viver. Não queriam guerra, estavam satisfeitos com tudo.

"Não compreendo como é que se pode lutar de forma tão cruel, sem respeitar quaisquer regras. Tenho a impressão de que é quase como se fosse algo não humano. Como é que se pode agir assim? Quantas pessoas ficaram feridas? Quantas morreram? Quantas perderam as suas casas? E falam em salvar? Isto não é salvar, isto é destruição".

Quando os combates em Irpin começaram a abrandar, Amosov diz que regressou imediatamente aos seus treinos de artes marciais mistas.

Logan Storley foi o lutador trazido para substituir Amosov no combate de sexta-feira contra Page e o ucraniano diz que está ansioso por voltar à jaula e que vai estar atento para ver quem ganha.

"Agora estou a recuperar a minha forma... Quero regressar", afirma. "Quero que todo o nosso país volte à sua vida anterior e quero defender o meu cinturão".

Amosov admite que não sabe quando é que isso vai acontecer, mas sabe como será o seu país quando a guerra finalmente acabar.

"Para todos os cidadãos da Ucrânia, ela parecerá o melhor país do mundo, o mais bonito e o mais amado."

Fonte: edition.cnn.com