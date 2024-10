"Excitado é um eufemismo!": Caroline Graham Hansen, destaque do Barcelona, fala sobre sua jornada, o Balão de Ouro e a expansão do futebol feminino

Francamente, achei bastante monótono, ela compartilhou com a CNN Esport, mas as coisas mudaram por volta das cinco ou seis quando ela pegou uma bola de futebol. "Não tenho certeza quando desenvolvi uma paixão pelo esporte, mas passou de apatia para uma obsessão por jogá-lo diariamente."

Graham Hansen agora joga na ponta para o time invencível Barcelona Femení, um papel que ela nunca imaginou durante seus anos de formação na Escandinávia.

"Não havia muitas meninas jogando quando eu cresci", ela explicou, "então eu jogava com os meninos ou sozinha. Como criança, acho que o gênero não era algo em que você pensava muito, você só queria jogar com os melhores."

Jogar ao lado dos meninos em ligas masculinas pode ter sido sua única entrada no jogo, mas foi um ambiente no qual ela floresceu, compartilhando as mesmas aspirações.

"Sempre sonhei em jogar pelo Barcelona ou por um dos clubes maiores quando crescesse", disse ela, "mas para o lado masculino. Eu assistia aos caras com quem jogava e me via como seu igual ou até melhor. Se eles podiam alcançar, eu também podia."

Aos 29 anos, Graham Hansen testemunhou a evolução do jogo feminino durante sua carreira. Em 2015, o Barcelona Femení havia acabado de fazer a transição para o status profissional enquanto ela jogava com o Wolfsburg na Alemanha. Ela se juntou à equipe do Barcelona quatro anos depois, lembrando o momento em que vestiu a camisa icônica.

" Ainda me lembro da primeira vez que a vesti", ela recordou, "foi como 'Isso é real?' Eu jogaria com a camisa como criança, no jardim com meus amigos, e parecia surreal vestir como profissional. É especial porque não fica maior do que isso, na minha opinião. Toda vez que a visto, eu me belisco porque sei que não vai durar para sempre."

O tempo de Graham Hansen com o Wolfsburg foi marcado por várias vitórias, mas sua jornada foi prejudicada por uma série de sérias lesões no joelho e perna que ameaçaram extinguir sua paixão pelo jogo. Ela explicou que aprender a encontrar alegria no tempo fora do campo ajudou-a a navegar por suas ausências prolongadas.

" A chave foi encontrar prazer em estar ferido e ocupar a mente com algo agradável ou edificante", disse ela, "caso contrário, assistir interminavelmente a todos os outros fazendo o que você ama ou deveria estar fazendo pode ser devastador."

Sua mudança para o Barcelona foi revigorante porque os treinadores reconheceram suas forças e se adaptaram a elas, permitindo que ela corresse em direção aos defensores e exibisse suas habilidades, sabendo que era apoiada por um elenco de apoio extraordinário.

"O Barcelona tem um estilo de jogo agressivo único", ela acrescentou, "que é emocionante fazer parte e cativante para os fãs também."

O Barcelona Femení emergiu como o time mais bem-sucedido da Europa desta geração, assim como o mais popular. Em 2022, Graham Hansen marcou contra o eterno rival Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões no Camp Nou na frente de um público recorde de 91.553 para um jogo de futebol feminino. Ela fez história novamente nas semifinais, batendo o recorde com 91.648 torcedores presentes.

Graham Hansen enfatizou que foi mais do que apenas as multidões massivas que se destacaram, mas o nível de engajamento e apoio dos torcedores.

"Normalmente, durante um grande público em um jogo de futebol feminino, você pode ouvir conversas, mas experimentar o aplauso ensurdecedor e a energia incrível por 90 minutos foi como uma experiência transformadora", disse ela. "Não posso explicar a sensação, senão que me deu arrepios. Os torcedores do Barça mostraram que podem replicar consistentemente essa experiência, e agora estamos vendo outros times europeus fazendo o mesmo."

O Barcelona Femení conquistou quatro títulos na última temporada, incluindo um quinto título consecutivo da Liga F e um terceiro título da Liga dos Campeões em quatro temporadas. Graham Hansen teve uma campanha notável, marcando 32 gols em 40 jogos e contribuindo com mais 28 assistências, ficando em segundo lugar na equipe em gols e em primeiro lugar em contribuições gerais, o que a levou à indicação para o prêmio de Melhor Jogadora do Mundo.

" Acho que deveríamos ter tido mais jogadores nessa lista", disse ela, "porque nós nos vemos todos os dias e reconhecemos a qualidade excepcional uns nos outros."

O Barcelona dominou o Ballon d'Or Féminin desde 2019, vencendo o prêmio três anos seguidos (Alexia Putellas em 2021 e 2022, e Aitana Bonmatí em 2023). Graham Hansen enfatiza que a equipe não compete entre si pelo prêmio, mas o vê como uma prova de seu sucesso coletivo.

"Muitos de nossos jogadores vieram de backgrounds modestos e ainda carregam uma forte ética de trabalho", disse ela. "Eles sabem que temos talento no campo, mas é essencial nos unirmos e colocar o esforço para alcançar a grandeza."

Ela reconhece que a competição está ficando cada vez mais difícil e eles precisarão continuar melhorando para manter sua posição dominante, mas remain

